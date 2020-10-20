Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Не согласен, особенно, касаемо "гениев". Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования". Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!
freeze написав:Я не про баскетболистов, я про мэров, мэрии, политиков, депутатов. Вполне очевидно, что Макрон и Трамп симпатизируют армянам, гораздо больше, чем Путин. Даже причина понятна, Эрдоган достал их своими имперскими замашками и порой хамским поведением.
Топиш за Кремль і Путіна. Я ніколи не сумнівався в твоїй "орієнтації".
Ты глупый настолько ? Реально малолетка-двоечник. Трамп и Макрон топят за армян, попробуй понять почему, но не поймешь, потому что нужно немного мозга.)))
Ось ти реально тупа малолетка, раз не можеш з першого разу зрозуміти що пофіг за кого вони "топят". Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти. Ні США, ні Франція втручатись в конфлікт не будуть! Реальні "топільшики" там це Росія і Турція. Ще можливо Іран "підтягнеться".
Між іншим почитав недавно Гіркіна. Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти. Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.
unicdima написав:Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции). Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
unicdima написав:Ни одна страна в мире не поддерживает армянскую оккупацию, поэтому прекращайте свою пропаганду.
Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Потому что армяне всегда составляли большинство населения Карабаха (более 90% в начале прошлого века и 80% на момент развала СССР). Невозможно оккупировать землю, которая всегда принадлежала тебе и твоим предкам.
Что до того, что Карабах формально считается Азербайджанским - это следствие неписанного правила, по которому границы бывших республик СССР (и Югославии) признаются на момент развала этих стран. Поэтому и сербам не удалось оттяпать у Хорватии территории их компактного проживания, и Россия не решилась аннексировать Абхазию, Ю. Осетию и Приднестровье (Крым - особый случай, повлекший санкции). Но есть более важные правила - например, недопущение этнических чисток и гуманитарной катастрофы. Поэтому "прилетело" Сербии за Косово, которое формально было частью её территории. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна. Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Да, это было бы очень эффективно, но очевидно, что Запад категорически запрещает Пашиняну идти на такое. Хотя пока что положение Армении не настолько критично. Есть возможность зацепиться за горную местность, где по-сути бои еще не велись. Там нивелируется преимущество в технике, в артиллерии, роль контроля над воздухом. Вспомним Чечню, Афганистан, Курдистан и пр.
Спросите о причинах, что не позволили им что-то изменить, и стать состоятельными Гениями?
Не согласен, особенно, касаемо "гениев". Мы такие, какими нас создаёт Система, Матрица, Программа "зомбирования". Но, Бог есть в каждом, у нас есть свобода Выбора и возможность самим себя препрограммировать!
Планы Рады - Планы народа!
Существует несколько вариантов: 1. Нанимать стадо. 2. Руководить коллективом. 3. Управлять толпой. 4. Иметь массы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О растениях не понимающих, что Армию нужно "физически КОРМИТЬ":
В чём она должна быть независима и гарантирована на перёд.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
А говорят в Украине плохо... пять своих производителей, а они ...
НОВОСТЬ Виталий Кличко покупает у режима Александра Лукашенко 200 новых автобусов [18:45 20 октября 2020 года ] http://ukrrudprom.com/news/Vitaliy_Klic ... _novi.html Киев получил 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150. Все 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время презентации первой партии автобусов, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что все автобусы сегодня уже вышли на маршруты в город.
“Столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и в общем 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга мы получим к концу этого года. И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен — 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150 таких машин”, — подчеркнул мэр Киева.
По его словам, сегодня у города есть большая потребность в таких автобусах, так как значительное количество подвижного состава “Киевпасстранса” составляют автобусы, срок эксплуатации которых более 10 лет.
Новые автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации. Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами. Эти машины соответствуют экологическому стандарту “Евро-5”.
Из новых 200 автобусов 120 — длиной 12 метров и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов — длиной почти 19 метров на 176 мест.
Деньги к выборам вероятно нужны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.