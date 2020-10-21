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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6698669967006701 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 08:13 andrijk777 написав: Між іншим почитав недавно Гіркіна.

Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.

Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі. Між іншим почитав недавно Гіркіна.Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.

Чим бомбити?

Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають.

Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли.

Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин.

Дурню якусь споров Гіркін. Чим бомбити?Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають.Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли.Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин.Дурню якусь споров Гіркін. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 914 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 08:15 Tegularius написав: Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации. Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации.

Ты упоролся, есть даже несколько резолюций Совбеза ООН на этот счет. Ты упоролся, есть даже несколько резолюций Совбеза ООН на этот счет. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, поверни вкрадені лайки. unicdima

Повідомлень: 914 З нами з: 10.06.19 Подякував: 33 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 08:59 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении. Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.

Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію.

Зараз цікаво буде почитати, що писали про цю проблему в січні 2019:



Компроміс формату «території в обмін на мир» не можливий без урахування карабаського фактора. Річ у тім, що офіційний Баку не бажає розглядати «НКР» стороною конфлікту. Очевидно, що Вірменія і «НКР», заручившись підтримкою вірменської діаспори у Франції, США і РФ, а також деяких провладних кіл цих країн з огляду на різні геополітичні інтереси, не приймуть вказаний вище компроміс азербайджанської сторони.



Іншими словами, гіпотетична реалізація моделі «території в обмін на мир» в рамках переговорного процесу під егідою Мінської групи ОБСЄ або відмова влади Вірменії від азербайджанського плану мирного вирішення карабаського конфлікту веде до прямого воєнного протистояння між Баку та Єреваном. Але з однією важливою умовою: чергова азербайджано-вірменська війна може початися зі зручніших для Баку воєнно-політичних позицій.



Закономірно, що Баку прагне звільнити території вздовж річки Аракс, на сході – в Мегринському районі Вірменії. Саме цей напрямок головного удару збройних сил Азербайджану був одним з основних під час чотириденної квітневої війни 2016 року. Крім того Баку спільно з Анкарою нарощує і зміцнює військове угрупування у Нахчиванській автономній республіці (НАР), вже із заходу Мегри.



Можна констатувати, що вказані вище та інші дії азербайджано-турецького тандему створюють воєнну загрозу не тільки для «НКР», а й для Вірменії, що можна розцінювати як примус Єревана до азербайджанського плану.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/karaba ... 62787.html



Таким чином, очевидно, що війна, і жертви, є наслідком окупаційної політики Вірменії. Цей конфлікт вже всім давно набрид, і ніхто сюди, особливо, втручатись не буде. Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію.Зараз цікаво буде почитати, що писали про цю проблему в січні 2019:Компроміс формату «території в обмін на мир» не можливий без урахування карабаського фактора. Річ у тім, що офіційний Баку не бажає розглядати «НКР» стороною конфлікту. Очевидно, що Вірменія і «НКР», заручившись підтримкою вірменської діаспори у Франції, США і РФ, а також деяких провладних кіл цих країн з огляду на різні геополітичні інтереси, не приймуть вказаний вище компроміс азербайджанської сторони.Іншими словами, гіпотетична реалізація моделі «території в обмін на мир» в рамках переговорного процесу під егідою Мінської групи ОБСЄ або відмова влади Вірменії від азербайджанського плану мирного вирішення карабаського конфлікту веде до прямого воєнного протистояння між Баку та Єреваном. Але з однією важливою умовою: чергова азербайджано-вірменська війна може початися зі зручніших для Баку воєнно-політичних позицій.Закономірно, що Баку прагне звільнити території вздовж річки Аракс, на сході – в Мегринському районі Вірменії. Саме цей напрямок головного удару збройних сил Азербайджану був одним з основних під час чотириденної квітневої війни 2016 року. Крім того Баку спільно з Анкарою нарощує і зміцнює військове угрупування у Нахчиванській автономній республіці (НАР), вже із заходу Мегри.Можна констатувати, що вказані вище та інші дії азербайджано-турецького тандему створюють воєнну загрозу не тільки для «НКР», а й для Вірменії, що можна розцінювати як примус Єревана до азербайджанського плану.Повний текст читайте тут:Таким чином, очевидно, що війна, і жертви, є наслідком окупаційної політики Вірменії. Цей конфлікт вже всім давно набрид, і ніхто сюди, особливо, втручатись не буде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10876 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1142 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6698669967006701 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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