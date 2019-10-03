Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.

Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте.

По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными.

Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.

