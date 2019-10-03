Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна. Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти. Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.
Чим бомбити? Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають. Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли. Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин. Дурню якусь споров Гіркін.
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Tegularius написав:Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію. Зараз цікаво буде почитати, що писали про цю проблему в січні 2019:
Компроміс формату «території в обмін на мир» не можливий без урахування карабаського фактора. Річ у тім, що офіційний Баку не бажає розглядати «НКР» стороною конфлікту. Очевидно, що Вірменія і «НКР», заручившись підтримкою вірменської діаспори у Франції, США і РФ, а також деяких провладних кіл цих країн з огляду на різні геополітичні інтереси, не приймуть вказаний вище компроміс азербайджанської сторони.
Іншими словами, гіпотетична реалізація моделі «території в обмін на мир» в рамках переговорного процесу під егідою Мінської групи ОБСЄ або відмова влади Вірменії від азербайджанського плану мирного вирішення карабаського конфлікту веде до прямого воєнного протистояння між Баку та Єреваном. Але з однією важливою умовою: чергова азербайджано-вірменська війна може початися зі зручніших для Баку воєнно-політичних позицій.
Закономірно, що Баку прагне звільнити території вздовж річки Аракс, на сході – в Мегринському районі Вірменії. Саме цей напрямок головного удару збройних сил Азербайджану був одним з основних під час чотириденної квітневої війни 2016 року. Крім того Баку спільно з Анкарою нарощує і зміцнює військове угрупування у Нахчиванській автономній республіці (НАР), вже із заходу Мегри.
Можна констатувати, що вказані вище та інші дії азербайджано-турецького тандему створюють воєнну загрозу не тільки для «НКР», а й для Вірменії, що можна розцінювати як примус Єревана до азербайджанського плану. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/karaba ... 62787.html
Таким чином, очевидно, що війна, і жертви, є наслідком окупаційної політики Вірменії. Цей конфлікт вже всім давно набрид, і ніхто сюди, особливо, втручатись не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.
Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію.
Не тебе, "знатоку" БВ, а теперь и Закавказья рассказывать евреям и армянам как защищать свою землю после бездарно сданного Крыма которую ты, "патриот", оправдываешь на всех углах
Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте. По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными. Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.
Волгарь написав:Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте. По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными. Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.
Удар армянского беспилотника 3 октября, 2019 Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в своем Facebook видео применения армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Волгарь написав:Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте. По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными. Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.
Удар армянского беспилотника 3 октября, 2019 Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в своем Facebook видео применения армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна. Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти. Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.
Чим бомбити? Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають. Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли. Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин. Дурню якусь споров Гіркін.
Ельбрус. 300 км якраз хватає. І як мінімум я дурні Гіркіна довіряю більше, ніж твоїм розумним постам.