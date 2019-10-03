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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 44
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9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:13

  andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.

Чим бомбити? :D
Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають.
Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли.
Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин.
Дурню якусь споров Гіркін.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:15

  Tegularius написав:Наоборот, ни одна страна в мире, кроме может быть Турции и Пакистана не признает никакой армянской оккупации.

Ты упоролся, есть даже несколько резолюций Совбеза ООН на этот счет.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 08:59

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.

Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію.
Зараз цікаво буде почитати, що писали про цю проблему в січні 2019:

Компроміс формату «території в обмін на мир» не можливий без урахування карабаського фактора. Річ у тім, що офіційний Баку не бажає розглядати «НКР» стороною конфлікту. Очевидно, що Вірменія і «НКР», заручившись підтримкою вірменської діаспори у Франції, США і РФ, а також деяких провладних кіл цих країн з огляду на різні геополітичні інтереси, не приймуть вказаний вище компроміс азербайджанської сторони.

Іншими словами, гіпотетична реалізація моделі «території в обмін на мир» в рамках переговорного процесу під егідою Мінської групи ОБСЄ або відмова влади Вірменії від азербайджанського плану мирного вирішення карабаського конфлікту веде до прямого воєнного протистояння між Баку та Єреваном. Але з однією важливою умовою: чергова азербайджано-вірменська війна може початися зі зручніших для Баку воєнно-політичних позицій.

Закономірно, що Баку прагне звільнити території вздовж річки Аракс, на сході – в Мегринському районі Вірменії. Саме цей напрямок головного удару збройних сил Азербайджану був одним з основних під час чотириденної квітневої війни 2016 року. Крім того Баку спільно з Анкарою нарощує і зміцнює військове угрупування у Нахчиванській автономній республіці (НАР), вже із заходу Мегри.

Можна констатувати, що вказані вище та інші дії азербайджано-турецького тандему створюють воєнну загрозу не тільки для «НКР», а й для Вірменії, що можна розцінювати як примус Єревана до азербайджанського плану.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/karaba ... 62787.html

Таким чином, очевидно, що війна, і жертви, є наслідком окупаційної політики Вірменії. Цей конфлікт вже всім давно набрид, і ніхто сюди, особливо, втручатись не буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:47

  andrijk777 написав:Пофіг за кого "топят" американські баскетболісти і музиканти.


Если пофиг, то что ты вставляешь свои высеры, про топит за кремль ? Трамп, Макрон, американские баскетболисты топят за кремль :lol: Жванецкий еще один выискался :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:49

  andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.


Только тут на ветке не хватало фанатов полководческих даров Гиркина-Стрелкова, на ночь перечитывающего его "интересные" мысли.
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 10:11

  lapay написав:
  Tegularius написав:Поэтому и Алиев поёт о том, что в азербайджанском Карабахе будут жить и армяне вместе с азербайджанцами, хотя все понимают, что это невозможно. И если Азербайджан таки победит, цивилизованный мир будет реагировать на поток из 200 тыс. беженцев, как минимум в форме жестких санкций против Азербайджана и Турции. И не будет препятствовать России, если та вдруг решит прямо вмешаться на стороне Армении.

Хитродупим вірменам давно пропонували обміняти окуповані території на фактичнку незалежиніст Карабаха, але ж вони думали, що схопили бога за бороду (як євреї). РФ готова направити миротворців, які б охороняли автономію і дорогу до Вірменії. Біженці вже і так є, більше половини населення Карабаху вже втікли у Вірменію.

Не тебе, "знатоку" БВ, а теперь и Закавказья рассказывать евреям и армянам как защищать свою землю после бездарно сданного Крыма которую ты, "патриот", оправдываешь на всех углах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 11:54

Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте.
По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными.
Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.

https://avia.pro/news/armeniya-nanesla- ... eniem-h-55
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:11

  Волгарь написав:Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте.
По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными.
Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.

https://avia.pro/news/armeniya-nanesla- ... eniem-h-55

Судя по приведенному фото в вашей ссылке, это произошло не
2020-10-22
Армения нанесла удары по Азербайджану с применением Х-55

Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
...
Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте

https://avia.pro/news/armeniya-nanesla- ... eniem-h-55

а более года назад:
Удар армянского беспилотника
3 октября, 2019
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в своем Facebook видео применения армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

https://newshay.com/udar-armyanskogo-bespilotnika/

Видео тут - https://www.youtube.com/watch?v=zJ0rSrUTlIQ
3 окт. 2019 г.


Против кого год назад применялся армянский беспилотник?

  Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию.

Авторитетный сайт, который использует для подтверждения своих публикаций фото годичной давности :?:

Ню-ню :!:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:55

  yanyura написав:
  Волгарь написав:Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
Армения решила изменить свой подход в столкновениях с азербайджанской стороной, задействовав для этого изделия Х-55, в результате чего азербайджанские силы, пытавшиеся пойти в наступление с северной стороны на НКР, понесли значительные потери – были уничтожены позиции РСЗО, бронетехника и несколько крупных отрядов военнослужащих. Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте.
По предварительным данным, благодаря использованию беспилотного летательного аппарата Х-55, армянские военные смогли чётко координировать удары своей артиллерии по позициям армянских военных, когда последние готовились к крупномасштабной атаке. Ранее эти дроны не применялись из-за мощных средств радиоэлектронного подавления, развёрнутых Азербайджаном, однако, судя по всему, теперь беспилотники являются помехозащищёнными.
Следует отметить, что Азербайджан гораздо активнее применяет свои беспилотные летательные аппараты для проведения разведки и нанесения ударов, однако, за последние 48 часов азербайджанская армия потеряла очень большое количество дронов, что может быть обусловлено развёртыванием на территории Армении или Нагорно-Карабахской Республики средств радиоэлектронной борьбы, о чём свидетельствует также отсутствие на «сбитых» беспилотниках следов повреждения от ракет и снарядов зенитных установок.

https://avia.pro/news/armeniya-nanesla- ... eniem-h-55

Судя по приведенному фото в вашей ссылке, это произошло не
2020-10-22
Армения нанесла удары по Азербайджану с применением Х-55

Азербайджан понёс крупные потери после применения Арменией изделий Х-55.
...
Дрон Х-55, согласно имеющимся данным, получил своё первое применение в этом конфликте

https://avia.pro/news/armeniya-nanesla- ... eniem-h-55

а более года назад:
Удар армянского беспилотника
3 октября, 2019
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал в своем Facebook видео применения армянского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

https://newshay.com/udar-armyanskogo-bespilotnika/

Видео тут - https://www.youtube.com/watch?v=zJ0rSrUTlIQ
3 окт. 2019 г.


Против кого год назад применялся армянский беспилотник?

  Волгарь написав:Это (avia.pro) авторитетный российский сайт про авиацию.

Авторитетный сайт, который использует для подтверждения своих публикаций фото годичной давности :?:

Ню-ню :!:

Гораздо более авторитетный, чем цитируемые на форуме аналитеги-горе-вояки, вроде Бутусова или Гиркина.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:02

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Між іншим почитав недавно Гіркіна.
Він каже що у Вірменії єдиний реальний шанс переломити ситуацію - це бомбити азербайджанські нафтові промисли. Інакше їм кранти.
Гіркін, звичайно, кардинальний чувак. Добре що Путін не скористався його потенціалом на Донбасі.

Чим бомбити? :D
Літаки будуть збиті, а Точки і Скади туди не дістають.
Армянські ОТРК дістають лише до Гянджі, жилі квартали якого вони недавно обстріляли.
Чомусь армянофіли цього не помічають, а Скад з КВО в 900м по місту це вже військовий злочин.
Дурню якусь споров Гіркін.

Ельбрус. 300 км якраз хватає.
І як мінімум я дурні Гіркіна довіряю більше, ніж твоїм розумним постам.
andrijk777
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