Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6699670067016702 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 15:38 Официальный Пекин долго молчал по поводу нарушения прав китайских инвесторов «Мотор Cіч», которые сейчас подают в международный арбитраж иск на $3,5 млрд. против государства Украина. Таковы там традиции госуправления - причем уже несколько тысячелетий. Но, похоже, время пришло, и дракон задышал огнем.



Украинского посла Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что в Поднебесной уже больше не готовы извинять Зе-команде продолжающийся недопуск китайцев на предприятие под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета и сопутствующих судебных игрищ. В Пекине понимают, что проблему «Мотор Січі» создала прошлая украинская власть, но всю полноту ответственности за то, что эта проблема не решается, несет уже нынешняя.



Наш посол, как рассказывают, пытался что-то ответить в стиле, что Украина гордая страна и не поддается нажиму извне. Наверное, тяжело ему было при этом не смеяться…

Китайцы обозначили, что готовы потерпеть до 10 ноября – к этому времени как раз в США выберут президента и геополитический расклад прояснится. А потом именно от решения вопроса «Мотор Січ» будет зависеть, поедет ли Зеленский в Китай для встречи на высшем уровне, как он обещал «Синьхуа». И придут ли в Украину китайские деньги – в том числе и на распиаренные проекты по линии Мининфраструктуры.



Так что момент истины в украино-китайских отношениях - 10 ноября 2020 года. Если до этого времени АМКУ даст разрешение на концентрацию по «Мотор Cіч», это будет первый шаг по выходу из тупика, и жить станет веселее. А вот если украинская власть не сделает этот шаг, то можно считать, что с Китаем мы разругались вдрызг. На минуточку, побили горшки не с кем-то там, а с «не первой, но и не второй» экономикой мира, которая нам приходится сегодня торговым партнером № 1!



Мы серьезно считаем себя такими сильными, чтобы разбрасываться инвестициями, экспортными возможностями и плевать в колодец с такой вкусной водой? Если нет, то за ближайшие пару недель надо продемонстрировать миру, что Зе-власть не сошла с ума, и в отличие от прошлой власти иностранные инвестиции не ворует и инвесторов не щемит. Чтобы потом не плакать над последствиями.

https://t.me/legitimniy/5477 Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12944 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7269 раз. Подякували: 3431 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 15:47 Вкладчик1234

Ждут окончания выборов в США.

Исходя из результатов, будет решение по китайцам и Мотор-Сiчi.



Что-то не сильно хорошие данные по США вышли.

Опять надо включать станок или не удержат Фондовый рынок Replay

Повідомлень: 2205 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 16:01



Российский телеканал НТВ выдал очень жёсткий сюжет против мэра Одессы Геннадия Труханова. Его обвинили в крышевании наркоторговли через Одесский порт, в связях с криминалом и радикальными националистами и прочем.



В общем, своё отношение к Труханову Москва высказала предельно понятно.

https://t.me/stranaua/8768



Клевещут, наверно, агенты кремля ВИДЕО:Клевещут, наверно, агенты кремля Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12944 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7269 раз. Подякували: 3431 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6699670067016702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор