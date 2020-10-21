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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6699670067016702

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Політичні дискусії 6 5 44
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9
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9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:38

Официальный Пекин долго молчал по поводу нарушения прав китайских инвесторов «Мотор Cіч», которые сейчас подают в международный арбитраж иск на $3,5 млрд. против государства Украина. Таковы там традиции госуправления - причем уже несколько тысячелетий. Но, похоже, время пришло, и дракон задышал огнем.

Украинского посла Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что в Поднебесной уже больше не готовы извинять Зе-команде продолжающийся недопуск китайцев на предприятие под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета и сопутствующих судебных игрищ. В Пекине понимают, что проблему «Мотор Січі» создала прошлая украинская власть, но всю полноту ответственности за то, что эта проблема не решается, несет уже нынешняя.

Наш посол, как рассказывают, пытался что-то ответить в стиле, что Украина гордая страна и не поддается нажиму извне. Наверное, тяжело ему было при этом не смеяться…
Китайцы обозначили, что готовы потерпеть до 10 ноября – к этому времени как раз в США выберут президента и геополитический расклад прояснится. А потом именно от решения вопроса «Мотор Січ» будет зависеть, поедет ли Зеленский в Китай для встречи на высшем уровне, как он обещал «Синьхуа». И придут ли в Украину китайские деньги – в том числе и на распиаренные проекты по линии Мининфраструктуры.

Так что момент истины в украино-китайских отношениях - 10 ноября 2020 года. Если до этого времени АМКУ даст разрешение на концентрацию по «Мотор Cіч», это будет первый шаг по выходу из тупика, и жить станет веселее. А вот если украинская власть не сделает этот шаг, то можно считать, что с Китаем мы разругались вдрызг. На минуточку, побили горшки не с кем-то там, а с «не первой, но и не второй» экономикой мира, которая нам приходится сегодня торговым партнером № 1!

Мы серьезно считаем себя такими сильными, чтобы разбрасываться инвестициями, экспортными возможностями и плевать в колодец с такой вкусной водой? Если нет, то за ближайшие пару недель надо продемонстрировать миру, что Зе-власть не сошла с ума, и в отличие от прошлой власти иностранные инвестиции не ворует и инвесторов не щемит. Чтобы потом не плакать над последствиями.

https://t.me/legitimniy/5477
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:47

Вкладчик1234
Ждут окончания выборов в США.
Исходя из результатов, будет решение по китайцам и Мотор-Сiчi.

Что-то не сильно хорошие данные по США вышли.
Опять надо включать станок или не удержат Фондовый рынок
Replay
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 16:01

ВИДЕО:

Российский телеканал НТВ выдал очень жёсткий сюжет против мэра Одессы Геннадия Труханова. Его обвинили в крышевании наркоторговли через Одесский порт, в связях с криминалом и радикальными националистами и прочем.

В общем, своё отношение к Труханову Москва высказала предельно понятно.

https://t.me/stranaua/8768

Клевещут, наверно, агенты кремля :)
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Вкладчик1234
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