Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Таким чином, очевидно, що війна, і жертви, є наслідком окупаційної політики Вірменії. Цей конфлікт вже всім давно набрид, і ніхто сюди, особливо, втручатись не буде.
Как армяне могут оккупировать земли армян, попробуй еще раз объяснить - пока реально непонятно. Твоя защита строится на внутреннем администативном делении СССР?
Коли народи живуть поруч сотні років-постійно кордони змінюються... Таким чином То Київ будує Москву, то Москва захоплює Київ То Данило Галицький володіє частиною Польщі, то Польща володіє містом збудованим Данилом... То євреї витісняють арабів. то араби витісняють євреїв.. Я вже мовчу про Олександра Македонського...за нього Греція претендувала на пів-світу...
Тому Після останньої війни-домовились поважати кордони... Армяни в 1991 ці домовленості порушили і захопили Карабах... Зараз Азейбарджанці відновлюють справедливість.
shapo написав:А я и не про тебя писал, а про тех кто захватывал склады с оружием на западной Украине и на Майдане стоял минимум с охотничьим оружием, а может, и посерьезнее. Вот они проявили удивительную застенчивость когда реальный враг захватывал их богом данную страну. Что касается тебя, то и на билет можно было потратиться, и огнестрел при желании найти, а не ждать экипировки и суточных с проездными
По склады -не знаю,я слишком меллкий. Неа дело не в деньгах,а где мой взвод,а где моя рота,это собрать может только военкомат дать команду направить. я что по твоему должен был сам поехать флешью и закричать в симфере "кто тут неукраинец..буду стрелять" не глупи.
Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать. Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?"
shapo написав:Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать. Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?"
Сам би пішов, як не на Майдан, так на Антимайдан, раз такий українофоб. Тільки ти вибрав третій шлях - на ...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Телеграм набирает популярность, каждый день идут сообщения - Ваш контакт уже в Telegram. Из последних - Семейный врач в Телеграм, классный руководитель колледжа в Телеграмм, знакомый врач - завотдела паталогий роддома - в Телеграм. Мордокнига попухла от цензуры, а тут свобода слова )))
shapo написав:Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать. Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?"
Сам би пішов, як не на Майдан, так на Антимайдан, раз такий українофоб. Тільки ти вибрав третій шлях - на ...
Никогда в массовках не участвовал и не собираюсь, ни в 2004,ни в 2014гг.Не люблю " каплей литься с массами" и рисковать здоровьем, а, м. б. и жизнью чтобы вместо одного негодяя к власти пришел другой, тем более когда уши режиссеров этих спектаклей видны за км. Зато я честно об этом говорю, а не вру как ты или недополучивший в военкомате форму о том, что ему как плохому танцору что-то помешало осушествить патриотический порыв
shapo написав:Не люблю " каплей литься с массами" и рисковать здоровьем, а, м. б. и жизнью чтобы вместо одного негодяя к власти пришел другой, тем более когда уши режиссеров этих спектаклей видны за км.
То не гавкай з підворотні, як не любиш і не хочеш нічого змінювати. Сиди мовчки і спостерігай, як інші змінюють так, як хочуть.
shapo написав:Зато я честно об этом говорю, а не вру как ты или недополучивший в военкомате форму о том, что ему как плохому танцору что-то помешало осушествить патриотический порыв
Ти чесно щось кажеш? Да ти про Майдан і Крим таку х..рню несеш, як папуас про арабо-ізраїльскі війни. Не наче ти не в Києві жив, а на Марсі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vitaliian написав:budivelnik вы предлагаете составить табель о рангах, где у каждого будет свой номер в списке "полезности" для реализации прав и получения благ. Т.е. вернутся в феодализм. По праву сильного вы сможете отобрать еду у слабого, но кто-то более сильный отберёт её у вас. Поэтому лучше одинаковые права для всех, чем меряние письками кто принёс больше пользы.
Он вроде такого не предлагал. С доводами, что ситуация, в которой голос бомжа равносилен голосу ученого, врача, бизнесмена - несколько абсурдна, трудно не согласиться. Проблема лишь в том, что достаточно справедливого распределения голосов, при котором не происходила бы узурпация власти отдельными категориями населения, за историю человечества ещё не придумали. Вариант с суммой уплаченных налогов вроде как лежит на поверхности, но тоже слишком упрощен и ведёт к концентрации власти по имущественному цензу.
Очень сомнительная позиция и как для гражданина и как для модератора форума. Демократия - это равенство в гражданских правах всех членов общества вне зависимости от их социального статуса, вероисповедания, расовой и национальной принадлежности, возраста и пр. индивидуальных особенностей. ВВиду изложения Вашей позиции, становится очевидным, что с Вашей точки зрения только успешные люди имеют право на гражданское волеизъявление. В ряде стран такая дискриминация является тяжелейшим проступком.
Напередодні виборів знову про право голосувати платникам податків:
Чому нам формують політику ті, хто 10 років не платить податки? — інтерв'ю з головним податківцем https://nv.ua/ukr/biz/finance/oleksiy-l ... 19402.html «Повторюся: реально економічно активний авангард в країні - всього-на-всього 11,6 млн осіб, які отримують зарплату, з них 2,1 млн — пенсіонери. Ось 9,5 млн, по суті, утримують всю країну. А ми хочемо наповнити Пенсійний фонд. У нас економічно активне населення за класифікацією ООН — це 15−70 років — близько 34,6 млн. З цієї категорії податкова не бачить на своїй карті України 5,6 млн осіб протягом останніх 10 років», — додав глава Державної податкової служби. За словами Любченка, за середньої по Україні зарплатні у 10 тис. грн, 5,6 млн осіб, які жодним чином не фігурують у даних ДПС, за рік заробляють близько 670 млрд грн. За ставки прибуткового податку в 18% за рік держава могла б отримати 120 млрд грн — практично весь дефіцит Пенсійного фонду. «Давайте подумаємо разом, як залучити цих людей до сплати податків. А всі ж ходять до шкіл, садочків, користуються дорогами», — сказав Любченко. На його думку, сплату податків варто пов’язати з виборчим правом.
Можна диференціювати: платиш 1 сер./зарплату прямих податків на рік - право обирати депутата ОТГ, 2 - голову ОТГ, 3 - деп. райради, 4 - обл., 5 - ВР і президента. Хто доказує, що платить через акцизи і ПДВ, то хай робить це безготівковим шляхом. Якщо набрав за життя 200 сплачених середніх зарплат, то пожиттєві виборчі права. Якось так.