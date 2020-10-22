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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 67026703670467056706> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 19:26 budivelnik написав: Після останньої війни-домовились поважати кордони...

Армяни в 1991 ці домовленості порушили і захопили Карабах...

Зараз Азейбарджанці відновлюють справедливість. Після останньої війни-домовились поважати кордони...Армяни в 1991 ці домовленості порушили і захопили Карабах...Зараз Азейбарджанці відновлюють справедливість.



Оооочень странно слышать этот аргумент - в послевоенных границах УССР была без Крыма. Поэтому говоря деликатно - будь аккуратней в формулировках, говоря без купюр - следи за базаром, сепаратюга.



Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите! Оооочень странно слышать этот аргумент - в послевоенных границах УССР была без Крыма. Поэтому говоря деликатно - будь аккуратней в формулировках, говоря без купюр - следи за базаром, сепаратюга.Далее, и тебе, и- аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я,и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите! zРадио

Повідомлень: 7900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:31 shapo написав: Antin написав: shapo написав: А я и не про тебя писал, а про тех кто захватывал склады с оружием на западной Украине и на Майдане стоял минимум с охотничьим оружием, а может, и посерьезнее. Вот они проявили удивительную застенчивость когда реальный враг захватывал их богом данную страну.

Что касается тебя, то и на билет можно было потратиться, и огнестрел при желании найти, а не ждать экипировки и суточных с проездными А я и не про тебя писал, а про тех кто захватывал склады с оружием на западной Украине и на Майдане стоял минимум с охотничьим оружием, а может, и посерьезнее. Вот они проявили удивительную застенчивость когда реальный враг захватывал их богом данную страну.Что касается тебя, то и на билет можно было потратиться, и огнестрел при желании найти, а не ждать экипировки и суточных с проездными



По склады -не знаю,я слишком меллкий.

Неа дело не в деньгах,а где мой взвод,а где моя рота,это собрать может только военкомат дать команду направить.

я что по твоему должен был сам поехать флешью и закричать в симфере "кто тут неукраинец..буду стрелять" не глупи. По склады -не знаю,я слишком меллкий.Неа дело не в деньгах,а где мой взвод,а где моя рота,это собрать может только военкомат дать команду направить.я что по твоему должен был сам поехать флешью и закричать в симфере "кто тут неукраинец..буду стрелять" не глупи.

Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать.

Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?" Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать.Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?"

Может я и жалкий оправданец,но никогда не ссал . а ты кто такой? по паниковскому..

что кирпичи ложил под раствор в стройвзводе?И скакого тебя еврея загребли в стройвойска.? что родня не отбашляла?

Да,кстати,мне нужен устав и форма чтобы убивать. Может я и жалкий оправданец,но никогда не ссал . а ты кто такой? по паниковскому..что кирпичи ложил под раствор в стройвзводе?И скакого тебя еврея загребли в стройвойска.?что родня не отбашляла?Да,кстати,мне нужен устав и форма чтобы убивать. Antin Повідомлень: 18 З нами з: 12.10.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:33 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите! Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите!

Який аргумент? Совок розпався по добрій волі, всі кордони були визнани метрополією. Все, питання кордонів закрито, бо всі республіки, крім країн Балтії, визнали себе правонаступниками радянських республік. А що було до цього момента, з кордонами, вже ні на що не впливає. Який аргумент? Совок розпався по добрій волі, всі кордони були визнани метрополією. Все, питання кордонів закрито, бо всі республіки, крім країн Балтії, визнали себе правонаступниками радянських республік. А що було до цього момента, з кордонами, вже ні на що не впливає. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10888 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:46 lapay написав: shapo написав: Не люблю " каплей литься с массами" и рисковать здоровьем, а, м. б. и жизнью чтобы вместо одного негодяя к власти пришел другой, тем более когда уши режиссеров этих спектаклей видны за км. Не люблю " каплей литься с массами" и рисковать здоровьем, а, м. б. и жизнью чтобы вместо одного негодяя к власти пришел другой, тем более когда уши режиссеров этих спектаклей видны за км.

То не гавкай з підворотні, як не любиш і не хочеш нічого змінювати. Сиди мовчки і спостерігай, як інші змінюють так, як хочуть.

shapo написав: Зато я честно об этом говорю, а не вру как ты или недополучивший в военкомате форму о том, что ему как плохому танцору что-то помешало осушествить патриотический порыв Зато я честно об этом говорю, а не вру как ты или недополучивший в военкомате форму о том, что ему как плохому танцору что-то помешало осушествить патриотический порыв

Ти чесно щось кажеш? Да ти про Майдан і Крим таку х..рню несеш, як папуас про арабо-ізраїльскі війни. Не наче ти не в Києві жив, а на Марсі. То не гавкай з підворотні, як не любиш і не хочеш нічого змінювати. Сиди мовчки і спостерігай, як інші змінюють так, як хочуть.Ти чесно щось кажеш? Да ти про Майдан і Крим таку х..рню несеш, як папуас про арабо-ізраїльскі війни. Не наче ти не в Києві жив, а на Марсі.

1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?

2)Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.

Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?2)Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:53 shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я в шоці

Наш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..



Єврей - ти сьогодні пяний? Я в шоціНаш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..Єврей - ти сьогодні пяний? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:54 Antin написав: shapo написав: Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать.

Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?" Ну хватит уже этих жалких оправданий. Роты ему не хватало, военкомат должен был их организовать.Пошел бы на майдан, поучился бы организовывать сотни, там бы набрал и взвод, и роту и поехал зеленых вежливых человеков с ряжеными казаками отстреливать совсем без криков "Кто тут наши?"

Может я и жалкий оправданец,но никогда не ссал . а ты кто такой? по паниковскому..

что кирпичи ложил под раствор в стройвзводе?И скакого тебя еврея загребли в стройвойска.? что родня не отбашляла?

Да,кстати,мне нужен устав и форма чтобы убивать. Может я и жалкий оправданец,но никогда не ссал . а ты кто такой? по паниковскому..что кирпичи ложил под раствор в стройвзводе?И скакого тебя еврея загребли в стройвойска.?что родня не отбашляла?Да,кстати,мне нужен устав и форма чтобы убивать.

Ну как же не ссал. Вон в Крым не поехал, зассал,устав тебе не написали и фуражку не дали, воину.

Мне вообще от вас, патриотов диванных, тошнит и не я тебя за язык тянул с Крымом, сам вылез с жалкими оправданиями.

В советском стройбате я служил офицером-двухгодичником, не отмазали потому, что был не блатной(в советской терминологии) Ну как же не ссал. Вон в Крым не поехал, зассал,устав тебе не написали и фуражку не дали, воину.Мне вообще от вас, патриотов диванных, тошнит и не я тебя за язык тянул с Крымом, сам вылез с жалкими оправданиями.В советском стройбате я служил офицером-двухгодичником, не отмазали потому, что был не блатной(в советской терминологии) Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 19:59 budivelnik написав: shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я в шоці

Наш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..



Єврей - ти сьогодні пяний? Я в шоціНаш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..Єврей - ти сьогодні пяний?

Украинец из Львова, кто здесь помогал вставать державе Украина на ноги если результат "вставаний" больше чем плачевный?

И работать в Украине можно только на 10 семей и их обслугу, ибо других денег в Украине просто нет.

Именно они и содержат все политические партии Украины, в т. ч. партию Сволота Украинец из Львова, кто здесь помогал вставать державе Украина на ноги если результат "вставаний" больше чем плачевный?И работать в Украине можно только на 10 семей и их обслугу, ибо других денег в Украине просто нет.Именно они и содержат все политические партии Украины, в т. ч. партию Сволота Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:01 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Я в шоці

Наш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..

Єврей - ти сьогодні пяний? Я в шоціНаш космополіт звинувачує людей які допомагали ставати на ноги Державі Україна і при цьому сам признає що працював на людей які цю Державу розвалювали корупційними діями..Єврей - ти сьогодні пяний? Украинец из Львова, кто здесь помогал вставать державе Украина на ноги если результат "вставаний" больше чем плачевный?

И работать в Украине можно только на 10 семей и их обслугу, ибо других денег в Украине просто нет.

Именно они и содержат все политические партии Украины, в т. ч. партию Сволота Украинец из Львова, кто здесь помогал вставать державе Украина на ноги если результат "вставаний" больше чем плачевный?И работать в Украине можно только на 10 семей и их обслугу, ибо других денег в Украине просто нет.Именно они и содержат все политические партии Украины, в т. ч. партию Сволота Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік

А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)

То як Держава підніметься?

Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють(не працюючи на корупціонерів і не присмоктуцючись до Держпрограм чи тендерів) - ти помагаєш вкрасти

Хто з нас Патріот, а хто сволота? Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рікА ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)То як Держава підніметься?Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють(не працюючи на корупціонерів і не присмоктуцючись до Держпрограм чи тендерів) - ти помагаєш вкрастиХто з нас Патріот, а хто сволота? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:04 shapo написав: Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу

Лично мне,ты шапо нравишься..

я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домой короче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит.

это вам не рейсы на кубу за одеколоном.

короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как..

а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят.. Лично мне,ты шапо нравишься..я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домойкороче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит.это вам не рейсы на кубу за одеколоном.короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как..а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят.. Antin Повідомлень: 18 З нами з: 12.10.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:05 Re: Політичні дискусії shapo написав: 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь? 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?

Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.

shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.

Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу

Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні. Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10888 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 67026703670467056706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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