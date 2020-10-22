Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти) То як Держава підніметься? Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти Хто з нас Патріот, а хто сволота?
Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать. А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил. Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный
budivelnik написав:Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти) То як Держава підніметься? Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти Хто з нас Патріот, а хто сволота?
Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать. А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил. Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный
1 І я працював в будівництві Працюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової... 2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки 3 Тепер плачу податки з торгівлі...
Де в моїх прикладах ти можеш знайти що я а - не допомагав розвитку України б - приймав участь в дерибані Державних коштів...
А ти? Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили... А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині... А що каже сумління В мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко) А в тебе?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 22 жов, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите!
Який аргумент? Совок розпався по добрій волі, всі кордони були визнани метрополією. Все, питання кордонів закрито, бо всі республіки, крім країн Балтії, визнали себе правонаступниками радянських республік. А що було до цього момента, з кордонами, вже ні на що не впливає.
Кек. Само ничего, кроме радиоактивных элементов, не распадается, дружище. Тогда даже руководство РСФСР выступило в роле сепаратистов. Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только. Метрополию в принципе после ГКЧП представлял ничего не решающий Горбачев.
Между Украиной, РФ и Беларусью хотя бы Беловежские соглашения есть, и каждая из 3-х независимых стран является правопреемницей соответствующих советских республик. Поэтому претензии РФ на Крым являются беспочвенными.
А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции...
budivelnik написав:Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти) То як Держава підніметься? Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти Хто з нас Патріот, а хто сволота?
Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать. А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил. Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный
1 І я працював в будівництві Працюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової... 2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки 3 Тепер плачу податки з торгівлі...
Де в моїх прикладах ти можеш знайти що я а - не допомагав розвитку України б - приймав участь в дерибані Державних коштів...
А ти? Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили... А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині... А що каже сумління В мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко) А в тебе?
Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься? А куда бы ты делся? За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма? Нечем тебе хвастать, ты реальных обьектов в своей жизни не видел и понятия о настоящих стройках не имеешь
shapo написав:Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься? А куда бы ты делся? За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма?
1 Я можу вихвалятись тим що роблю 2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони... 3 А тобі,треба заткнутись і мовчати Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль) Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль).... З Казахстану ти втік В Москві не затримався
ПС Податки - це акт свідомого патріотизму ППС Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...
shapo написав:Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу
Лично мне,ты шапо нравишься.. я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домой короче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит. это вам не рейсы на кубу за одеколоном. короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как.. а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят..
Ну ты и врун. Какую ты еврейку в Ашдоде снял. Максимум марроканскую или суданскую проститутку через сутенера. Израиль не Украина, там женщины другие, да и на каком бы ты языке с ней говорил, на ломаном английском?
zРадио написав:А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции...
Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР. Вірмени теж можуть намалювати карти з половиною Туреччини. Це не впливає на міжнародні обов`язки Вірменії чи Азейбарджану.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься? А куда бы ты делся? За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма?
1 Я можу вихвалятись тим що роблю 2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони... 3 А тобі,треба заткнутись і мовчати Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль) Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль).... З Казахстану ти втік В Москві не затримався
ПС Податки - це акт свідомого патріотизму ППС Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...
Давай, жги дальше, плательщик "огромных" налогов, а еще лучше у Пороха медаль за это попроси. Пересказывание моей жизни, похоже, стало у тебя единственным увлечением, правда, делаешь ты это как и все скверно. Все, на сегодня с тобой закончил
budivelnik написав:1 Я можу вихвалятись тим що роблю 2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони... 3 А тобі,треба заткнутись і мовчати Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль) Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль).... З Казахстану ти втік В Москві не затримався
ПС Податки - це акт свідомого патріотизму ППС Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...
Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какой-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - менее важный человек, чем ты?
Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный - соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще!
budivelnik написав:1 Я можу вихвалятись тим що роблю 2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони... 3 А тобі,треба заткнутись і мовчати Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль) Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль).... З Казахстану ти втік В Москві не затримався ПС Податки - це акт свідомого патріотизму ППС Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...
Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какий-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - какой-то менее важный человек, чем ты?
Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще!
99% з нас це звичайний... А далі можна підбирати -торговейь (а-ля я) офісний планктон (а-ля зрадіо) фантазер (а-ля долярчик) обслуговувавч корупціонерів(а-ля шапо) і так далі.... Тепер залишається визначити А наскільки кожен з нас потрібний для інших громадян ,для сімї, для Держави...
Тут все просто а - чим більше ти отримуєш за свою працю від тих кому надаєш послуги(продаєш товари) - тим ти потрібніший для них б - чим більше ти платиш податків - тим ти потрібніший для Держави (а значить для лікарів/вчителів/військових/пенсіонерів/чиновників)
І останнє Чим більше ти потрібний для оточуючих - тим комфортніше твоє життя...
Тому я живу комфортно ,я потрібен сімї,громадянам України ,Державі Україна... Шапо і зрадіо живуть погано - вони нікому не потрібні...
Тепер розумієте чому в мене все в позитиві , а у вас в негативі? Ви програли.
zРадио написав:Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще!
Якраз я -дуже простий Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата ...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 22 жов, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз.