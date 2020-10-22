Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6703670467056706> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 20:07 budivelnik написав: Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік

А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)

То як Держава підніметься?

Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти

Хто з нас Патріот, а хто сволота? Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рікА ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)То як Держава підніметься?Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрастиХто з нас Патріот, а хто сволота?

Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.

А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.

Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:14 shapo написав: budivelnik написав: Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік

А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)

То як Держава підніметься?

Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти

Хто з нас Патріот, а хто сволота? Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рікА ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)То як Держава підніметься?Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрастиХто з нас Патріот, а хто сволота? Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.

А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.

Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный 1 І я працював в будівництві

Працюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової...

2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки

3 Тепер плачу податки з торгівлі...





Де в моїх прикладах ти можеш знайти що я

а - не допомагав розвитку України

б - приймав участь в дерибані Державних коштів...



А ти?

Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили...

А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині...

А що каже сумління

В мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко)

А в тебе? 1 І я працював в будівництвіПрацюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової...2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки3 Тепер плачу податки з торгівлі...Де в моїх прикладах ти можеш знайти що яа - не допомагав розвитку Україниб - приймав участь в дерибані Державних коштів...А ти?Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили...А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині...А що каже сумлінняВ мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко)А в тебе? Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 22 жов, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:17 lapay написав: zРадио написав: Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите! Далее, и тебе, и lapay - аргумент об административном делении внутри СССР могу использовать я, shapo, freeze и другие, кто признает субъектность УССР. Все остальные, особенно, вы двое, настаивающие на том, что без Москвы пукнуть нельзя было, и все республики - это чистая формальность, либо трусы оденьте, либо крестик снимите!

Який аргумент? Совок розпався по добрій волі, всі кордони були визнани метрополією. Все, питання кордонів закрито, бо всі республіки, крім країн Балтії, визнали себе правонаступниками радянських республік. А що було до цього момента, з кордонами, вже ні на що не впливає. Який аргумент? Совок розпався по добрій волі, всі кордони були визнани метрополією. Все, питання кордонів закрито, бо всі республіки, крім країн Балтії, визнали себе правонаступниками радянських республік. А що було до цього момента, з кордонами, вже ні на що не впливає.



Кек. Само ничего, кроме радиоактивных элементов, не распадается, дружище. Тогда даже руководство РСФСР выступило в роле сепаратистов. Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только. Метрополию в принципе после ГКЧП представлял ничего не решающий Горбачев.



Между Украиной, РФ и Беларусью хотя бы Беловежские соглашения есть, и каждая из 3-х независимых стран является правопреемницей соответствующих советских республик. Поэтому претензии РФ на Крым являются беспочвенными.



А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции... Кек. Само ничего, кроме радиоактивных элементов, не распадается, дружище. Тогда даже руководство РСФСР выступило в роле сепаратистов. Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только. Метрополию в принципе после ГКЧП представлял ничего не решающий Горбачев.Между Украиной, РФ и Беларусью хотя бы Беловежские соглашения есть, и каждая из 3-х независимых стран является правопреемницей соответствующих советских республик. Поэтому претензии РФ на Крым являются беспочвенными.А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции... zРадио

Повідомлень: 7900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:24 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рік

А ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)

То як Держава підніметься?

Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрасти

Хто з нас Патріот, а хто сволота? Якщо я з маленького бізнесу плачу 300 000 + грн в рікА ти працюєш на тих хто краде мільярдами( і допомагаєш своєю працею красти)То як Держава підніметься?Маленькі люди ( я ,лапай, антін) бюджет наповнюють - ти погамаєш вкрастиХто з нас Патріот, а хто сволота? Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.

А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.

Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный Какой ты патриот, ты просто мелкий лавочник зарабатывающих на такой же мелкоте и заробитчанах которым пока еше давали дышать.А я работаю в строительстве где нужны настоящие деньги и они есть только у тех кого я перечислил.Я-то работая инженером ничего не краду, к партиям и коррупции отношения не имею, но прекрасно представляю кто финансирует реальное строительство в Украине, а не твою мелочевку, патриот диванный 1 І я працював в будівництві

Працюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової...

2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки

3 Тепер плачу податки з торгівлі...





Де в моїх прикладах ти можеш знайти що я

а - не допомагав розвитку України

б - приймав участь в дерибані Державних коштів...



А ти?

Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили...

А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині...

А що каже сумління

В мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко)

А в тебе? 1 І я працював в будівництвіПрацюючи в БУ , будував вокзал в Мостиськах , цехи Протезного і Електрону, гаражі Світоча(Нестле), житлові будинки для Львівської Тютюнової...2 Крім того ,будучи власником будівельного кооперативу - збудував пару тисяч м2 житла і комерційних споруд яке фінансував сам,а потім продаючи збудоване-отримував прибутки... з яких платив податки3 Тепер плачу податки з торгівлі...Де в моїх прикладах ти можеш знайти що яа - не допомагав розвитку Україниб - приймав участь в дерибані Державних коштів...А ти?Ти ж сам написав - працював на клоунів які дерибанили...А що каже кримінальний кодекс по питанню співучасті в злочині...А що каже сумлінняВ мене воно чисте, я платив податки і допомагав ЗСУ з власних коштів( це звичайно не ті суми що платив Порошенко...але я й не Порошенко)А в тебе?

Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?

А куда бы ты делся?

За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма?

Нечем тебе хвастать, ты реальных обьектов в своей жизни не видел и понятия о настоящих стройках не имеешь Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?А куда бы ты делся?За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма?Нечем тебе хвастать, ты реальных обьектов в своей жизни не видел и понятия о настоящих стройках не имеешь Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:29 shapo написав: Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?

А куда бы ты делся?

За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма? Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?А куда бы ты делся?За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма? 1 Я можу вихвалятись тим що роблю

2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...

3 А тобі,треба заткнутись і мовчати

Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)

Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....

З Казахстану ти втік

В Москві не затримався



ПС

Податки - це акт свідомого патріотизму

ППС

Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... 1 Я можу вихвалятись тим що роблю2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...3 А тобі,треба заткнутись і мовчатиДля Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....З Казахстану ти втікВ Москві не затримавсяПСПодатки - це акт свідомого патріотизмуППСПодатки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:33 Antin написав: shapo написав: Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу

Лично мне,ты шапо нравишься..

я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домой короче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит.

это вам не рейсы на кубу за одеколоном.

короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как..

а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят.. Лично мне,ты шапо нравишься..я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домойкороче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит.это вам не рейсы на кубу за одеколоном.короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как..а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят..

Ну ты и врун. Какую ты еврейку в Ашдоде снял. Максимум марроканскую или суданскую проститутку через сутенера.

Израиль не Украина, там женщины другие, да и на каком бы ты языке с ней говорил, на ломаном английском? Ну ты и врун. Какую ты еврейку в Ашдоде снял. Максимум марроканскую или суданскую проститутку через сутенера.Израиль не Украина, там женщины другие, да и на каком бы ты языке с ней говорил, на ломаном английском? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:36 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только. Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только.

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D zРадио написав: А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции... А что есть между Арменией и Азербайданом? Последний - вообще продолжатель АДР, а не АССР. Там уровень местечковой глупости зашел еще дальше нашего (типа критики пакта Рибентропа-Молотова), и местные патриоты сами же поставили под сомнение вопрос Нахичеваньского района. Что такое АДР в контексте международного права? Примерно то же самое, что и УНР - фантазеры-художники на Парижской мирной конференции...

Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР. Вірмени теж можуть намалювати карти з половиною Туреччини. Це не впливає на міжнародні обов`язки Вірменії чи Азейбарджану. Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР. Вірмени теж можуть намалювати карти з половиною Туреччини. Це не впливає на міжнародні обов`язки Вірменії чи Азейбарджану. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10888 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:37 budivelnik написав: shapo написав: Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?

А куда бы ты делся?

За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма? Ну что ты тут своими жалкими налогами похваляешься?А куда бы ты делся?За меня платили налоги мои работодатели. Это что, акт патриотизма? 1 Я можу вихвалятись тим що роблю

2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...

3 А тобі,треба заткнутись і мовчати

Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)

Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....

З Казахстану ти втік

В Москві не затримався



ПС

Податки - це акт свідомого патріотизму

ППС

Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... 1 Я можу вихвалятись тим що роблю2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...3 А тобі,треба заткнутись і мовчатиДля Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....З Казахстану ти втікВ Москві не затримавсяПСПодатки - це акт свідомого патріотизмуППСПодатки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...

Давай, жги дальше, плательщик "огромных" налогов, а еще лучше у Пороха медаль за это попроси.

Пересказывание моей жизни, похоже, стало у тебя единственным увлечением, правда, делаешь ты это как и все скверно.

Все, на сегодня с тобой закончил Давай, жги дальше, плательщик "огромных" налогов, а еще лучше у Пороха медаль за это попроси.Пересказывание моей жизни, похоже, стало у тебя единственным увлечением, правда, делаешь ты это как и все скверно.Все, на сегодня с тобой закончил Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:39 budivelnik написав: 1 Я можу вихвалятись тим що роблю

2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...

3 А тобі,треба заткнутись і мовчати

Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)

Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....

З Казахстану ти втік

В Москві не затримався



ПС

Податки - це акт свідомого патріотизму

ППС

Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... 1 Я можу вихвалятись тим що роблю2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...3 А тобі,треба заткнутись і мовчатиДля Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....З Казахстану ти втікВ Москві не затримавсяПСПодатки - це акт свідомого патріотизмуППСПодатки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном...



Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какой-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - менее важный человек, чем ты?



Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный - соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какой-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - менее важный человек, чем ты?Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный - соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! zРадио

Повідомлень: 7900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:44 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Я можу вихвалятись тим що роблю

2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...

3 А тобі,треба заткнутись і мовчати

Для Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)

Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....

З Казахстану ти втік

В Москві не затримався

ПС

Податки - це акт свідомого патріотизму

ППС

Податки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... 1 Я можу вихвалятись тим що роблю2 Твої працедавці можуть вихвалятись тим що зробили вони...3 А тобі,треба заткнутись і мовчатиДля Ізраїлю ти не зробив нічого ( тобто як єврей - ти нуль)Для України ти також не зробив нічого ,бо навіть податки за тебе платили інші .значить як громадянин України - ти нуль)....З Казахстану ти втікВ Москві не затримавсяПСПодатки - це акт свідомого патріотизмуППСПодатки в розмірі від 1000 доларів в місяць - це в рази більше ніж сплачував Президент Зеленський,коли був клоуном... Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какий-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - какой-то менее важный человек, чем ты?



Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! Головокружение от успехов (с) Ты ведь - обычный ларечник, создающий добавленную стоимость на примитивной бизнес-модели купи-продай. Ну от чего тут пальцы загибать? Да, ты сам себе это работу создал. Ну и что? А какий-нибудь системный архитектор, создающий сложный инновационный продукт в команде других инженеров, которую собрал не он - какой-то менее важный человек, чем ты?Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! 99% з нас це звичайний...

А далі можна підбирати

-торговейь (а-ля я)

офісний планктон (а-ля зрадіо)

фантазер (а-ля долярчик)

обслуговувавч корупціонерів(а-ля шапо)

і так далі....

Тепер залишається визначити

А наскільки кожен з нас потрібний для інших громадян ,для сімї, для Держави...



Тут все просто

а - чим більше ти отримуєш за свою працю від тих кому надаєш послуги(продаєш товари) - тим ти потрібніший для них

б - чим більше ти платиш податків - тим ти потрібніший для Держави (а значить для лікарів/вчителів/військових/пенсіонерів/чиновників)



І останнє

Чим більше ти потрібний для оточуючих - тим комфортніше твоє життя...



Тому я живу комфортно ,я потрібен сімї,громадянам України ,Державі Україна...

Шапо і зрадіо живуть погано - вони нікому не потрібні...



Тепер розумієте чому в мене все в позитиві , а у вас в негативі?

Ви програли. zРадио написав: Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! Сильно в этом сомневаюсь. Да и размер твоих налогов мизерный -соразмерный мизерным масштабам бизнеса. Будь проще! Якраз я -дуже простий

Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд

Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн

Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів



Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші

Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата ... 99% з нас це звичайний...А далі можна підбирати-торговейь (а-ля я)офісний планктон (а-ля зрадіо)фантазер (а-ля долярчик)обслуговувавч корупціонерів(а-ля шапо)і так далі....Тепер залишається визначитиА наскільки кожен з нас потрібний для інших громадян ,для сімї, для Держави...Тут все простоа - чим більше ти отримуєш за свою працю від тих кому надаєш послуги(продаєш товари) - тим ти потрібніший для нихб - чим більше ти платиш податків - тим ти потрібніший для Держави (а значить для лікарів/вчителів/військових/пенсіонерів/чиновників)І останнєЧим більше ти потрібний для оточуючих - тим комфортніше твоє життя...Тому я живу комфортно ,я потрібен сімї,громадянам України ,Державі Україна...Шапо і зрадіо живуть погано - вони нікому не потрібні...Тепер розумієте чому в мене все в позитиві , а у вас в негативі?Ви програли.Якраз я -дуже простийБюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрдЯ плачу приблизно 0,35-0,4 млнТаким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежівЯкби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатшіТак що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата ... Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 22 жов, 2020 20:49, всього редагувалось 1 раз. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23424 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6703670467056706> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор