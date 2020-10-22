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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6703670467056706 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: Чет 22 жов, 2020 20:46 lapay написав: zРадио написав: Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только. Ничего метрополия не признавала, каждый урвавший себе ее кусок, был рад за себя, и только.

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 142-%D0%9D





И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев!



lapay написав: Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР.

Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР.



Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев!Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками zРадио

Повідомлень: 7900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:47 lapay написав: shapo написав: 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь? 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?

Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.

shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.

Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу

Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні. Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні.

1) Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах.

Я за Израиль не воевал, а сын воевал хотя мог этого не делать как единственный ребенок в семье. Но Израиль в отличие от Украины ему дал очень много, в первую очередь состоятся в профессии из которой бы в Украине пришлось уйти

2)Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня?

Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко?

Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?

За Зеленского я голосовал т. к. не хотел второго срока Порошенко а ао второй тур другие не вышли, за его партию СН не голосовал.

Была надежда каки у 73% что что-то изменится, оказался очередной развод.

И что, мне теперь покаяться что шоколадного не выбрал?

Не буду 1) Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах.Я за Израиль не воевал, а сын воевал хотя мог этого не делать как единственный ребенок в семье. Но Израиль в отличие от Украины ему дал очень много, в первую очередь состоятся в профессии из которой бы в Украине пришлось уйти2)Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня?Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко?Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?За Зеленского я голосовал т. к. не хотел второго срока Порошенко а ао второй тур другие не вышли, за его партию СН не голосовал.Была надежда каки у 73% что что-то изменится, оказался очередной развод.И что, мне теперь покаяться что шоколадного не выбрал?Не буду Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4201 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 20:55 budivelnik написав: Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн

Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн



Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй



budivelnik написав: Так що рвіть собі пейси Так що рвіть собі пейси



Я - не еврей, вообще-то. Но антисемитов вроде тебя напрочь не переношу - вы позорите не только себя, вы вытираете ноги об Конституцию и закон! Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуйЯ - не еврей, вообще-то. Но антисемитов вроде тебя напрочь не переношу - вы позорите не только себя, вы вытираете ноги об Конституцию и закон! zРадио

Повідомлень: 7900 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1442 раз. Подякували: 3260 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 21:07 Re: Політичні дискусії zРадио написав: И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев! И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев!

При чому тут декларації. СНД стало правонаступником СРСР. Кожна країна, з співдружності, мала свої кордони. А на місцевості їх і досі не завжди прив`язали. Не тільки флот роками ділили, але й моря і економічні зони, і це не тільки наша проблема.

zРадио написав: Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками

Не тому, що так простіше, а тому що по закону. Країни Балтії мали міжнародно визнані кордони, до радянської окупації, а інші республіки не мали. Країни Східної Європи теж, добровільно, стали правонаступницями радянських режимів, бо інакше проблем вагон і возик.

Навіть для країн Балтії, малюють радянські кордони, на картах, а не довоєнні.

Карабах вже всім набрид, і сотні трупів, які зараз їдять звірі на полях боїв (є відео), нікого вже не хвилюють. При чому тут декларації. СНД стало правонаступником СРСР. Кожна країна, з співдружності, мала свої кордони. А на місцевості їх і досі не завжди прив`язали. Не тільки флот роками ділили, але й моря і економічні зони, і це не тільки наша проблема.Не тому, що так простіше, а тому що по закону. Країни Балтії мали міжнародно визнані кордони, до радянської окупації, а інші республіки не мали. Країни Східної Європи теж, добровільно, стали правонаступницями радянських режимів, бо інакше проблем вагон і возик.Навіть для країн Балтії, малюють радянські кордони, на картах, а не довоєнні.Карабах вже всім набрид, і сотні трупів, які зараз їдять звірі на полях боїв (є відео), нікого вже не хвилюють. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10888 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 21:18 Re: Політичні дискусії shapo написав: Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах.

Я за Израиль не воевал, Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах.Я за Израиль не воевал,

Не воював - то заткнись. Не тобі посилати на війну інших. shapo написав: Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня?

Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко?

Что еще ты сделал в своей жалкой жизни? Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня?Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко?Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?

Це моя Батьківщина. Я тут живу, і діти мої тут живуть, на відміну від тебе. А ти тут, як прилетів, так і полетиш у небуття, і нічого тут твого не залишиться. І я не кляну владу і державу, по землі якої ти ходиш.

shapo написав: За Зеленского я голосовал За Зеленского я голосовал

То претенезіх до нього (себе) висувай, а не до інших, як і всі хитродупі. Не воював - то заткнись. Не тобі посилати на війну інших.Це моя Батьківщина. Я тут живу, і діти мої тут живуть, на відміну від тебе. А ти тут, як прилетів, так і полетиш у небуття, і нічого тут твого не залишиться. І я не кляну владу і державу, по землі якої ти ходиш.То претенезіх до нього (себе) висувай, а не до інших, як і всі хитродупі. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10888 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6703670467056706 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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