Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев!
lapay написав:Міжнародно визнані кордони Азейбарджана в межах АРСР, а не АДР.
Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками
shapo написав:1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?
Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.
shapo написав:Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора. Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу
Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні.
1) Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах. Я за Израиль не воевал, а сын воевал хотя мог этого не делать как единственный ребенок в семье. Но Израиль в отличие от Украины ему дал очень много, в первую очередь состоятся в профессии из которой бы в Украине пришлось уйти 2)Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня? Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко? Что еще ты сделал в своей жалкой жизни? За Зеленского я голосовал т. к. не хотел второго срока Порошенко а ао второй тур другие не вышли, за его партию СН не голосовал. Была надежда каки у 73% что что-то изменится, оказался очередной развод. И что, мне теперь покаяться что шоколадного не выбрал? Не буду
zРадио написав:И? Всерьез считаешь, что это рамочное и декларативное соглашение расставляет точки над е? Наивный ты, однако )) Да несчастный Черноморский флот после декабря 1991-го делили еще 6 лет и 8 месяцев!
При чому тут декларації. СНД стало правонаступником СРСР. Кожна країна, з співдружності, мала свої кордони. А на місцевості їх і досі не завжди прив`язали. Не тільки флот роками ділили, але й моря і економічні зони, і це не тільки наша проблема.
zРадио написав:Только потому что так всем было проще. Поверь - у членов ООН за Карабах не очень болит, пока там не льется большая кровь. Но когда начинает литься, все быстро меняется. И бьют не по не паспорту, а по морде - достаточно вспомнить Сербию и Хорватию. А с учетом армянского лобби в мире, по морде в случае чего будут бить азербайджанцев с турками
Не тому, що так простіше, а тому що по закону. Країни Балтії мали міжнародно визнані кордони, до радянської окупації, а інші республіки не мали. Країни Східної Європи теж, добровільно, стали правонаступницями радянських режимів, бо інакше проблем вагон і возик. Навіть для країн Балтії, малюють радянські кордони, на картах, а не довоєнні. Карабах вже всім набрид, і сотні трупів, які зараз їдять звірі на полях боїв (є відео), нікого вже не хвилюють.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах. Я за Израиль не воевал,
Не воював - то заткнись. Не тобі посилати на війну інших.
shapo написав:Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня? Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко? Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?
Це моя Батьківщина. Я тут живу, і діти мої тут живуть, на відміну від тебе. А ти тут, як прилетів, так і полетиш у небуття, і нічого тут твого не залишиться. І я не кляну владу і державу, по землі якої ти ходиш.
shapo написав:За Зеленского я голосовал
То претенезіх до нього (себе) висувай, а не до інших, як і всі хитродупі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
А это не просто слуга, это ещё и юрист (тоесть должен понимать цену своих понтов) и главное - кандидат в депутаты облсовета Стаценко Джамал.
Не смотря на то что материал о нём пять дней назад опубликовало НВ - такая выпячиваеваемая слугой деталь как номера 1488 - почему-то осталась незамеченной ни журналистами журнала (видать им мозг ампутировали при трудоустройстве), ни читателями. https://youtu.be/HY2ygiVCHnk
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
shapo написав:Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах. Я за Израиль не воевал,
Не воював - то заткнись. Не тобі посилати на війну інших.
shapo написав:Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня? Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко? Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?
Це моя Батьківщина. Я тут живу, і діти мої тут живуть, на відміну від тебе. А ти тут, як прилетів, так і полетиш у небуття, і нічого тут твого не залишиться. І я не кляну владу і державу, по землі якої ти ходиш.
shapo написав:За Зеленского я голосовал
То претенезіх до нього (себе) висувай, а не до інших, як і всі хитродупі.
1)Так ты или твои дети воевали? 2)Ну как же не клянешь владу. Сейчас ты поливаешь грязью законно избранного президента Зеленского, а до того поливал Януковича. В небытие уйдут все, и ты тоже. Я прилетел в Киев 32 года назад, и за это время сделал точно не меньше тебя. А дети твои не уезжают потому, что неконкурентоспособны 3)Я не претензии предьявляю, а задаю элементарные вопросы на которые у таких "патриотов" как ты нет ответов
Ні, не воювали, як і твій син не воював за Австралію чи Ізраїль. Якось заплутався, де повинен жити і воювати єврейський патріот.
shapo написав:Ну как же не клянешь владу. Сейчас ты поливаешь грязью законно избранного президента Зеленского, а до того поливал Януковича.
Я критикую, а не поливаю, інколи хвалю. Критикую, бо знаю, що було зроблено неправильно, і як треба зробити правильно. А ти чорноротий нитик, і не більше.
shapo написав:Я не претензии предьявляю, а задаю элементарные вопросы на которые у таких "патриотов" как ты нет ответов
Так собі задавай. Чого ти не біля онуків, а сидиш тут і ниєш. Мазохіст, як і всі ватани?
1) Мой сын воевал за Израиль и я об этом совсем недавно написал. А вот твои патриотичные дети как и ты почему-то нет. За Австралию он не может воевать т. к. у него гражданства нет да и по возрасту уже не годится. 2) Что ты, белоротый критик, сказал хорошего о Януковиче и Зеленском? 3)Где мне сидеть и жить у тебя спрашивать не собираюсь. И ты уже определись у меня нытье или черный рот, это разные жанры, "патриот" диванный