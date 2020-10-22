Додано: Чет 22 жов, 2020 20:47

lapay написав: shapo написав: 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь? 1) Еще ты мне, клоун, рот не затыкал. Что ты-то сменил в этой стране? Где повоевал, в Крыму тебя точно не было, на Донбассе отметился, уши российских солдат в кармане носишь?

Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.

shapo написав: Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.

Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу Я-то в отличие от тебя, жалкого провинциала, живу в центре Киева и работал на кукловодов содержавших разные партии, и лично видел как депутаты из регионов и бют хватавших друг друга за грудки в ВР прекрасно играют в теннис друг с другом на корте своего спонсора.Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу

Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні. Я б тобі рота не затикав, якби ти слідкував за своїм чорним ротом. Всі в нього сцикуни, все просрали і сдали. Ти сам воював, хоч за свій улюблений Ізраїль, що комусь претензії кидаєш? Ну то заткнись.Та можеш депутатам хоч дупи підтирати. Хто ти такий, щоб критикувати те, до чого ти не маєш відношення (до України)? Ти Зеленського вибрав - от і молись на свого соплемінника. Хоч раз візьми на себе відбовідальність, за свій вибір, а не гавкай з підворотні.

1) Я выражаю тут свое мнение, в т. ч. о таких диванных патриотах как ты и их кумирах.Я за Израиль не воевал, а сын воевал хотя мог этого не делать как единственный ребенок в семье. Но Израиль в отличие от Украины ему дал очень много, в первую очередь состоятся в профессии из которой бы в Украине пришлось уйти2)Послушай, а ты, жалкий провинциал,какое отношение имеешь к Украине и чем ты лучше меня?Кричишь "Слава Украине" и клянешь москалей, выбрал Порошенко?Что еще ты сделал в своей жалкой жизни?За Зеленского я голосовал т. к. не хотел второго срока Порошенко а ао второй тур другие не вышли, за его партию СН не голосовал.Была надежда каки у 73% что что-то изменится, оказался очередной развод.И что, мне теперь покаяться что шоколадного не выбрал?Не буду