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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:59
zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:09
lapay написав: shapo написав:
1) Мой сын воевал за Израиль и я об этом совсем недавно написал
Вірю. Такий самий диванний воїн, як і ти. І живе на історичній батьківщині, за яку воював, як і ти. Папуасам привіт.
shapo написав:
2) Что ты, белоротый критик, сказал хорошего о Януковиче и Зеленском?
Полистай форум. Яник вже не був владою, коли я тут зареєструвався.
shapo написав:
де мне сидеть и жить у тебя спрашивать не собираюсь. И ты уже определись у меня нытье или черный рот, это разные жанры, "патриот" диванный
Жанр однаковий. Чорнороте ватне скиглення і гавкання з підворотні. Від безсилля. Не можеш нічого змінити, навіть в своєму житті. Бідненький.
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Австралия населена бритами хотя полно специалистов со всего мира - от китайцев и индийцев до греков и итальянцев.
2) Я должен искать твои положительные отзывы о Зеленском? Поищи других благотворителей
3)В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
PS А ты откуда гавкаешь, с парадного?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:29
shapo написав:
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Розкажи ще, а я послухаю. Про Гізу, спеціалістів і патріотизм. Про останнє можна детальніше, тиж так це любиш.
shapo написав:
В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
Угу. Поїдеш на історичну батьківщину, до папуасів. Кому ти тут брешиш? Якби міг, давно б звалив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:42
lapay написав: shapo написав:
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Розкажи ще, а я послухаю. Про Гізу, спеціалістів і патріотизм. Про останнє можна детальніше, тиж так це любиш.
shapo написав:
В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
Угу. Поїдеш на історичну батьківщину, до папуасів. Кому ти тут брешиш? Якби міг, давно б звалив.
Убогий, если нечего сказать лучше молчи. По крайней мере еще глупее не будешь выглядеть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:52
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
Я уже много раз говорил, что наемный менеджер. Не подворотный, и в крупной международной компании. Порядок уровня оплаты ты понимаешь и сам. Не думаю, что здесь предметно обсуждать конкретную ставку и систему бонусов
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:55
shapo написав:
Убогий, если нечего сказать лучше молчи. По крайней мере еще глупее не будешь выглядеть
Що ж тобі ще казати. Вже сто разів тебе і посилали, і банили. Не доходить до тебе, що ти тут як клоун для биття. Хоча ... мазохистам таке подобається.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:06
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:57
shapo написав: Antin написав: shapo написав:
Да и про БВ тебе лучше молчать, неучу
Лично мне,ты шапо нравишься..
я по ближнему востоку-специалист,короче стоим в бейруте,зоход щтурмовика толи мираж толи ф....б***,я хочу домой
короче бреет над палубой..боцман флаг ссср на палубу,а вы все молитесь..бабах осколки в каюте..боцману не повезло-убит.
это вам не рейсы на кубу за одеколоном.
короче стоим дагон израль,спрашиваю агента бабы есть-вам какие -арабы,еврейки,русакие,украинки..видишь как..
а я пошел сам в ашдоде снял еврейку,ну ха неарийскую связь меня простят..
Ну ты и врун. Какую ты еврейку в Ашдоде снял. Максимум марроканскую или суданскую проститутку через сутенера.
Израиль не Украина, там женщины другие, да и на каком бы ты языке с ней говорил, на ломаном английском?
Здрасьте другие..советскую..ну ломаный -не ломаный-не шекспира переводить,могу и на испанском.Только ваши там не знают полулатыни. а в кабаках Израиля советских -валом,не всем как твоему сыну повезло врачевать..Платил 50 долларов,это много тогда,в Мексике 30
и они ничем не хуже.
Асчас не знаю,давно не ездил в Израиль,нужды нет..боюсь остановит фронтьер как арийца-завернут.А что там делать?Вы сами молитесь,а я атеист.
И в общем то могу со многим твоим согласиться,но не со всем.И было бы другое время,например,второй мировой,может бы и исполнял команду "ахтунг,фойя.."
Так что все мы как листья осенние..
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