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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:59
zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:09
lapay написав: shapo написав:
1) Мой сын воевал за Израиль и я об этом совсем недавно написал
Вірю. Такий самий диванний воїн, як і ти. І живе на історичній батьківщині, за яку воював, як і ти. Папуасам привіт.
shapo написав:
2) Что ты, белоротый критик, сказал хорошего о Януковиче и Зеленском?
Полистай форум. Яник вже не був владою, коли я тут зареєструвався.
shapo написав:
де мне сидеть и жить у тебя спрашивать не собираюсь. И ты уже определись у меня нытье или черный рот, это разные жанры, "патриот" диванный
Жанр однаковий. Чорнороте ватне скиглення і гавкання з підворотні. Від безсилля. Не можеш нічого змінити, навіть в своєму житті. Бідненький.
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Австралия населена бритами хотя полно специалистов со всего мира - от китайцев и индийцев до греков и итальянцев.
2) Я должен искать твои положительные отзывы о Зеленском? Поищи других благотворителей
3)В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
PS А ты откуда гавкаешь, с парадного?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:29
shapo написав:
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Розкажи ще, а я послухаю. Про Гізу, спеціалістів і патріотизм. Про останнє можна детальніше, тиж так це любиш.
shapo написав:
В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
Угу. Поїдеш на історичну батьківщину, до папуасів. Кому ти тут брешиш? Якби міг, давно б звалив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:52
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
Я уже много раз говорил, что наемный менеджер. Не подворотный, и в крупной международной компании. Порядок уровня оплаты ты понимаешь и сам. Не думаю, что здесь предметно обсуждать конкретную ставку и систему бонусов
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:06
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:56
Одна из самых передовых российских систем — комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными летательными аппаратами «Репеллент», осуществлявший защиту позиций военных Армении, оказался ликвидирован азербайджанским ударным беспилотником, сообщают росСМИ.
Волгарь написав:
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие
Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно.
Тем же, чем почти ежедневно сбивают в сирийском Хмейнине. И не просто сбивают - перехватывают управление и сажают.
Система радиоэлектронного подавления прикрывала один из командных пунктов на территории Армении, однако азербайджанский беспилотник не только не был обнаружен, но и его не удалось также заглушить,
и, таким образом, РЭБ не смог выполнить возложенную на него задачу, что явно понижает авторитет «хваленой» системы.
И потеря комплекса может означать, что дальнейшая защита важных военных объектов подобными средствами находится под сомнением.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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