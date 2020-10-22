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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 жов, 2020 22:59
zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:09
lapay написав: shapo написав:
1) Мой сын воевал за Израиль и я об этом совсем недавно написал
Вірю. Такий самий диванний воїн, як і ти. І живе на історичній батьківщині, за яку воював, як і ти. Папуасам привіт.
shapo написав:
2) Что ты, белоротый критик, сказал хорошего о Януковиче и Зеленском?
Полистай форум. Яник вже не був владою, коли я тут зареєструвався.
shapo написав:
де мне сидеть и жить у тебя спрашивать не собираюсь. И ты уже определись у меня нытье или черный рот, это разные жанры, "патриот" диванный
Жанр однаковий. Чорнороте ватне скиглення і гавкання з підворотні. Від безсилля. Не можеш нічого змінити, навіть в своєму житті. Бідненький.
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Австралия населена бритами хотя полно специалистов со всего мира - от китайцев и индийцев до греков и итальянцев.
2) Я должен искать твои положительные отзывы о Зеленском? Поищи других благотворителей
3)В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
PS А ты откуда гавкаешь, с парадного?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:29
shapo написав:
1)Диванный воин, а ты что, с ним в составе батальона Гивати заходил в Газу в конце июля 2014 что так "авторитетно" вещаешь о том как он воевал?
Тебе, убогому провинциалу, неспособному выехать из своей Хацапетовки очень сложно понять что конкурентный специалист может поехать в другую страну на учебу и работу и остаться там временно или навсегда.
Розкажи ще, а я послухаю. Про Гізу, спеціалістів і патріотизм. Про останнє можна детальніше, тиж так це любиш.
shapo написав:
В отличие от тебя 32 года назад я уже менял свое место жительства и если понадобится сменю еще, сил хватит.
Угу. Поїдеш на історичну батьківщину, до папуасів. Кому ти тут брешиш? Якби міг, давно б звалив.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 23:52
budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав:
Якраз я -дуже простий
Бюджет (всі податки +збори) приблизно дорівнює 1500 млрд
Я плачу приблизно 0,35-0,4 млн
Таким чином , займаючи 1/40 млн населення -сплачую в бюджет 1/4млн платежів
Якби ти з шапо платив так само - ми були б в рази багатші
Так що рвіть собі пейси,бо це ви винуваті в тому що Держава не настільки багата
Я в 2019-м заплатил примерно 0,65 млн. Так что не быкуй
Найнятий працівник сплатив 650 000 грн податків в рік.
Це достойно уваги ,але на 90% я впевнений що це брехня.
Правда допускаю ,що ти щось там продав з власного майна неоднократно на протязі року і з продажі сплатив 5% - але тоді треба було продати на 10-12 млн грн - тут я також впевнений на 90% що це брехня..
Залишається дочекатись від тебе якоїсь більш уточнюючої інформації про суму доходу і як нараховані податки
Тоді й поговоримо
А фантазерів тут і без тебе вистарчає
Один долярчик чого вартий...
Я уже много раз говорил, что наемный менеджер. Не подворотный, и в крупной международной компании. Порядок уровня оплаты ты понимаешь и сам. Не думаю, что здесь предметно обсуждать конкретную ставку и систему бонусов
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 01:06
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 06:56
Одна из самых передовых российских систем — комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными летательными аппаратами «Репеллент», осуществлявший защиту позиций военных Армении, оказался ликвидирован азербайджанским ударным беспилотником, сообщают росСМИ.
Волгарь написав:
«Армения могла получить в свое распоряжение новое оружие, поскольку над Нагорным Карабахом начали сбивать беспилотники Bayraktar TB2, стоящие
Чем сбили, в статье так и не указано. Неким чудо оружием. Возможно тот, обломки которого показали - таки сбили по счастливой случайности каким то «Буком», где ракета дороже летающей части беспилотного комплекса. Остальные перемоги - приписали в духе армянского радио. Но дело в том, что на большинстве видео от минобороны Азербайджана работают даже не Байрактары, а маленькие дроны-камикадзе, а также корректируемая дронами артиллерия. Чем скрепцы сейчас могут сбивать мелкие дроны камикадзе и корректировщики – вообще не понятно.
Тем же, чем почти ежедневно сбивают в сирийском Хмейнине. И не просто сбивают - перехватывают управление и сажают.
Система радиоэлектронного подавления прикрывала один из командных пунктов на территории Армении, однако азербайджанский беспилотник не только не был обнаружен, но и его не удалось также заглушить,
и, таким образом, РЭБ не смог выполнить возложенную на него задачу, что явно понижает авторитет «хваленой» системы.
И потеря комплекса может означать, что дальнейшая защита важных военных объектов подобными средствами находится под сомнением.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:30
Мутно что-то, если бы у нас столько проголосовало до даты выборов, то вой бы стоял несусветный.
Более 42 млн американцев уже проголосовали, 12 млн из них сделали это очно.
Такие данные приводит US Election Project. Явка уже превысила 30% от общего числа избирателей, проголосовавших 4 года назад.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:47
freeze написав:
Мутно что-то, если бы у нас столько проголосовало до даты выборов, то вой бы стоял несусветный.
Более 42 млн американцев уже проголосовали, 12 млн из них сделали это очно.
Такие данные приводит US Election Project. Явка уже превысила 30% от общего числа избирателей, проголосовавших 4 года назад.
США потроху втрачають лідерські позиції в світі, в тому числі і в демократії. Виборча система несправедлива і сприяє шахраям. Все тримається на джентельменській поведінці програвшого. А що буде, якщо Трамп не визнає програшу, і організує свій Майдан?
Коротше кажучи, якщо знову оберуть Трампа, на світовому лідерстві США можна буде поставити жирний хрест. Пандемія наглядно це продемонструвала.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:58
lapay написав: freeze написав:
Мутно что-то, если бы у нас столько проголосовало до даты выборов, то вой бы стоял несусветный.
Более 42 млн американцев уже проголосовали, 12 млн из них сделали это очно.
Такие данные приводит US Election Project. Явка уже превысила 30% от общего числа избирателей, проголосовавших 4 года назад.
США потроху втрачають лідерські позиції в світі, в тому числі і в демократії. Виборча система несправедлива і сприяє шахраям. Все тримається на джентельменській поведінці програвшого. А що буде, якщо Трамп не визнає програшу, і організує свій Майдан?
Коротше кажучи, якщо знову оберуть Трампа, на світовому лідерстві США можна буде поставити жирний хрест. Пандемія наглядно це продемонструвала.
А где же демократия в действии, страну не назовешь?
Выборная система США была идеальна ибо учитывала и роль малых штатов которые бы при пропорциональной системе не имели бы голоса и ни на что не влияли.
Проблемы начались когда благодаря демократам начался расширяться круг избирателей голосующих за холяву, т. е. демпартию.
Пандемия показала несостоятельность всех стран.
И именно при прогрыше Трампа демократы сдадут страну Китаю и окончательно ее похоронят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:04
shapo написав:
Проблемы начались когда благодаря демократам начался расширяться круг избирателей голосующих за холяву, т. е. демпартию.
Треба було, щоб тільки євреї могли голосувати, богообрані. Тоді б кругом був би єврейській порядок. Як приємно читати істинного демократа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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