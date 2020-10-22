Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.
Поправка - дебільного єврея, бо колега freeze писав про поштове голосування, а не систему виборщиків. Трамп взагалі відкрито закликав до фальсифікацій, щоб його прихильники проголосували два рази. Не дивно, що хитродупий дебільний єврей казахського розливу, його активно підтримує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.
Поправка - дебільного єврея, бо колега freeze писав про поштове голосування, а не систему виборщиків. Трамп взагалі відкрито закликав до фальсифікацій, щоб його прихильники проголосували два рази. Не дивно, що хитродупий дебільний єврей казахського розливу, його активно підтримує.
Почтовое голосование изобретение демократов, про призывы Трампа к фальсификации обычная ложь которую ты тут транслируешь тоннами. PS А мне тебя как называть, тупорылый украинец из Хацапетовки?
Кейс с АН-26 полностью слили, как сообщал наш источник (https://t.me/legitimniy/5342) еще 1 октября. Тогда мы инсайдили, что «большие чиновники» хотят размыть ответственность по трагедии АН-26, что мол в машине вышло частично из строя оборудование, но это не критическая ситуация была и машину посадить можно было, а вот команда не справилась частично с управлением. Якобы стечение фатальных обстоятельств.
28 октября на заседании правительства огласит полностью доклад по расследованию трагедии, но сейчас известно, что основные причины такие: - системные нарушения в организации полётов на разных уровнях, от местной бригады до командования Воздушных сил Размытое понятие, уволят кого попало, найдут «козлов отпущения». - человеческий фактор (нарушения со стороны экипажа и руководителей полёта) - технические неисправности, (отказ системы предельного регулирования температуры), как пояснил нам источник — этот отчет чушь полная. В итоге отчет размытый, как и ответственность за него.