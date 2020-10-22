Кому что, а вшивому баня. Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:10
Кому что, а вшивому баня. Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:18
Re: Політичні дискусії
Поправка - дебільного єврея, бо колега freeze писав про поштове голосування, а не систему виборщиків. Трамп взагалі відкрито закликав до фальсифікацій, щоб його прихильники проголосували два рази.
Не дивно, що хитродупий дебільний єврей казахського розливу, його активно підтримує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:21
Почтовое голосование изобретение демократов, про призывы Трампа к фальсификации обычная ложь которую ты тут транслируешь тоннами.
PS А мне тебя как называть, тупорылый украинец из Хацапетовки?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:29
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:34
Re: Політичні дискусії
Тільки ти все одно не заткнешся. Недовго залишиось твоєму улюбленцю позорити США. Пролетить, як і твій місцевий улюбленець Шаріков.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:55
Ты хоть название статьи прочел, знаток избирательной системы США?
Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.
То, что порохобот топит за Байдена ничего удивительного нет. Ведь именно "великий" дипломат Порошенко топил за Клинтоншу, а, обосравшись, в своей обычной манере дожидался Трампа у туалета.
Именно Порошенко привел в наблядовые советы ключевых компаний Украины эту демократическую шваль, именно при нем Украину подставляла с реструктуризацией долгов Яреська, разрушала медицину Супрун, из посольства США рассказывали какого генпрокурора уволить и как должен работать НБУ.
И вы надеетесь на продолжение этого маразма.
А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04
Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.
Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.
Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:12
Re: Політичні дискусії
За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.
А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:13
Re: Політичні дискусії
Америка тут третій підповзаючий. Навіть зброю і бойовиків вірменам постачає російська діаспора, а не американська чи французька.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:23
Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...
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