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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6706670767086709>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 44
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
41%
18
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
9
8. Свобода
5%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
9%
4
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:10

  lapay написав:
  shapo написав:Проблемы начались когда благодаря демократам начался расширяться круг избирателей голосующих за холяву, т. е. демпартию.

Треба було, щоб тільки євреї могли голосувати, богообрані. Тоді б кругом був би єврейській порядок. Як приємно читати істинного демократа.

Кому что, а вшивому баня. Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:18

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.

Поправка - дебільного єврея, бо колега freeze писав про поштове голосування, а не систему виборщиків. Трамп взагалі відкрито закликав до фальсифікацій, щоб його прихильники проголосували два рази.
Не дивно, що хитродупий дебільний єврей казахського розливу, його активно підтримує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:21

  lapay написав:
  shapo написав:Настоящий украинский "патриот" при любом ответе непременно должен вспомнить еврея.

Поправка - дебільного єврея, бо колега freeze писав про поштове голосування, а не систему виборщиків. Трамп взагалі відкрито закликав до фальсифікацій, щоб його прихильники проголосували два рази.
Не дивно, що хитродупий дебільний єврей казахського розливу, його активно підтримує.

Почтовое голосование изобретение демократов, про призывы Трампа к фальсификации обычная ложь которую ты тут транслируешь тоннами.
PS А мне тебя как называть, тупорылый украинец из Хацапетовки?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:29

Кейс с АН-26 полностью слили, как сообщал наш источник (https://t.me/legitimniy/5342) еще 1 октября.
Тогда мы инсайдили, что «большие чиновники» хотят размыть ответственность по трагедии АН-26, что мол в машине вышло частично из строя оборудование, но это не критическая ситуация была и машину посадить можно было, а вот команда не справилась частично с управлением. Якобы стечение фатальных обстоятельств.

28 октября на заседании правительства огласит полностью доклад по расследованию трагедии, но сейчас известно, что основные причины такие:
- системные нарушения в организации полётов на разных уровнях, от местной бригады до командования Воздушных сил Размытое понятие, уволят кого попало, найдут «козлов отпущения».
- человеческий фактор (нарушения со стороны экипажа и руководителей полёта)
- технические неисправности, (отказ системы предельного регулирования температуры), как пояснил нам источник — этот отчет чушь полная.
В итоге отчет размытый, как и ответственность за него.


https://t.me/legitimniy/5482
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 10:34

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Почтовое голосование изобретение демократов, про призывы Трампа к фальсификации обычная ложь которую ты тут транслируешь тоннами.

https://www.nbcnews.com/politics/2020-e ... m-n1239140
Тільки ти все одно не заткнешся. Недовго залишиось твоєму улюбленцю позорити США. Пролетить, як і твій місцевий улюбленець Шаріков.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 11:55

  lapay написав:
  shapo написав:Почтовое голосование изобретение демократов, про призывы Трампа к фальсификации обычная ложь которую ты тут транслируешь тоннами.

https://www.nbcnews.com/politics/2020-e ... m-n1239140
Тільки ти все одно не заткнешся. Недовго залишиось твоєму улюбленцю позорити США. Пролетить, як і твій місцевий улюбленець Шаріков.

Ты хоть название статьи прочел, знаток избирательной системы США?
Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.
То, что порохобот топит за Байдена ничего удивительного нет. Ведь именно "великий" дипломат Порошенко топил за Клинтоншу, а, обосравшись, в своей обычной манере дожидался Трампа у туалета.
Именно Порошенко привел в наблядовые советы ключевых компаний Украины эту демократическую шваль, именно при нем Украину подставляла с реструктуризацией долгов Яреська, разрушала медицину Супрун, из посольства США рассказывали какого генпрокурора уволить и как должен работать НБУ.
И вы надеетесь на продолжение этого маразма.
А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:04

Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.

Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.

Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:12

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.

За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.
  shapo написав:А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой

А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:13

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.

Америка тут третій підповзаючий. Навіть зброю і бойовиків вірменам постачає російська діаспора, а не американська чи французька.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:23

  lapay написав:
  zРадио написав:Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.

Америка тут третій підповзаючий. Навіть зброю і бойовиків вірменам постачає російська діаспора, а не американська чи французька.


Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...
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