|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:30
zРадио написав:
Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...
Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать.
Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:32
lapay написав: shapo написав:
Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.
За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.
shapo написав:
А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой
А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати?
Правильно, "умник", лучше заткнись.
Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:36
shapo написав:
Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой
І як ти тут, в авгієвих конюшнях, плаваєш? Бідненький, ти тримайся, не довго залишилось - прилетить Трамп, з літерою S на грудях, і врятує тебе. Тримайся, братан!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10899
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1144 раз.
- Подякували: 1269 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo
і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|