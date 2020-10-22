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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6706670767086709 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 6 5 44 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 2% 1 3. ЄС 41% 18 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 20% 9 8. Свобода 5% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 9% 4 10. Інші партії 20% 9 Всього голосів : 44 Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:30 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры... Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...

Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать.

Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли. Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать.Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10899 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:32 lapay написав: shapo написав: Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации. Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.

За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.

shapo написав: А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой

А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати? За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати?

Правильно, "умник", лучше заткнись.

Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой Правильно, "умник", лучше заткнись.Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4209 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 12:36 Re: Політичні дискусії shapo написав: Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой

І як ти тут, в авгієвих конюшнях, плаваєш? Бідненький, ти тримайся, не довго залишилось - прилетить Трамп, з літерою S на грудях, і врятує тебе. Тримайся, братан! І як ти тут, в авгієвих конюшнях, плаваєш? Бідненький, ти тримайся, не довго залишилось - прилетить Трамп, з літерою S на грудях, і врятує тебе. Тримайся, братан! Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10899 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6706670767086709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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