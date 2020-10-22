Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...
Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать. Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Трамп предлагал протестировать систему с почтой и явкой ибо если система работает нормально, то голос не м. б. учтен дважды, а вот если нет, то это путь к фальсификации.
За таке тестування буде реальний строк. Як мінімум, Трамп такий же дурко, як і ти.
shapo написав:А в случае победы Трампа которого интересует только США эта пена покинет Украину и у нее наконец появиться шанс строить что-то самой
А чого ж ця "піна" не покинула Україну після першої перемоги Трампа? Ну про що з дурком дискутувати?
Правильно, "умник", лучше заткнись. Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой
shapo написав:Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой
І як ти тут, в авгієвих конюшнях, плаваєш? Бідненький, ти тримайся, не довго залишилось - прилетить Трамп, з літерою S на грудях, і врятує тебе. Тримайся, братан!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Почему Трамп не убрал эту шваль из посольства, скорее, руки не дошли до такой "стратегически важной" страны как Украина, было много других авгиевых конюшен оставленных Бараком Хусейновичем Обамой
І як ти тут, в авгієвих конюшнях, плаваєш? Бідненький, ти тримайся, не довго залишилось - прилетить Трамп, з літерою S на грудях, і врятує тебе. Тримайся, братан!
zРадио написав:Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.
Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.
Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы?
Порохоботы всегда последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана в благодарность за их позицию по Крыму. А переобувание сегодня демонстрируют пока-что только кремлины и выглядит это, как позорный кидок своего вассала в трудной ситуации. Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
zРадио написав:Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.
Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.
Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы?
А почему дерьмократы будут топить за армян если их собрат делал наоборот - заключил соглашение с Ираном, привел к власти Мурси в Египте,не дал добить Хамас в Газе и т.д.