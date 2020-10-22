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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6707670867096710

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 46
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
41%
19
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
5
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:18

  lapay написав:
  zРадио написав:Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...

Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать.
Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли.


В твоей риторике постоянно и упорно присутстует презрение к евреям и армянам. Именно к ним - двум народам, больше всего пострадавшим от националистических предрассудков и подвергшимся попыткам тотального истребления. Что это - латентная близость к учениям Алоизовича?

PS: нападения на цыган, помнится, ты тоже оправдывал, а не осуждал
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:30

Для наших ватніків і промосковської публіки:
ось так московіти обожнюють гітлерівців і німецько-фашистські досягнення:

https://censor.net/ua/photo_news/322661 ... ogo_reyihu

https://petrimazepa.com/v_rf_otkryli_pa ... y_germanii
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 13:55

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.


Все мечтаете чтобы за вас кто-нибудь отвоевал Донбасс и Крым.
Зачем это туркам надо,они даром ничего не делают, даже в Хамас деньги заставляют Катар отправлять

Я где-то про турок упоминал?

  shapo написав:А, это вы мечтаете турецкими БПЛА выграть войну.

Не для того же их начали закупать, чтобы они в ангарах стояли и устаревали, пока по нашим войскам безнаказанно стреляют.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:02

  Schmit написав:
А, это вы мечтаете турецкими БПЛА выграть войну.

Не для того же их начали закупать, чтобы они в ангарах стояли и устаревали, пока по нашим войскам безнаказанно стреляют.


Ну теперь Россия будет трепетать от страха
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:14

  Schmit написав:
  zРадио написав:Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.

Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.

Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы? :)

Порохоботы всегда последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана в благодарность за их позицию по Крыму. А переобувание сегодня демонстрируют пока-что только кремлины и выглядит это, как позорный кидок своего вассала в трудной ситуации.
Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.

Все мечтаете о 8-ми часовой российско-украинской войне, после которой вся страна будет сидеть без света и возможности переправиться через Днепр/Южный Буг/Ингул/Ингулец из-за разрушения мостов? И не мечтайте о турецких БПЛА -один полк Су-35 полностью закроет небо над любой территорией от того, что в принципе летает.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:14

неплохая передача
с 12мин, достаточно точно, про зе и по
https://www.youtube.com/watch?v=-qPYBNSd2Gk
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