Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Замечу, что к Югославии они имели еще меньшее отношение. До поры...
Правильно. Тому азейбарджанці все роблять по розумному, щоб не перевищити "больовий поріг". Відбили частину територій - перемир`я, потім ще частину відіб`ют. Цивільне населення налякали Градами, щоб втекло і не заважало, а військових високоточною зброєю нищать. Путіну хитродупі вірмени (Пашинян) теж вже набридли.
В твоей риторике постоянно и упорно присутстует презрение к евреям и армянам. Именно к ним - двум народам, больше всего пострадавшим от националистических предрассудков и подвергшимся попыткам тотального истребления. Что это - латентная близость к учениям Алоизовича?
PS: нападения на цыган, помнится, ты тоже оправдывал, а не осуждал
zРадио написав:Ситуация вокруг Карабах все более непредсказуемой. Путин вчера сделал резкое про-азербайджанское заявление - что значительная часть территорий Азербайджана не может бесконечно долго оставаться оккупированной. Плюс то, что исламисты не могут считаться чужими людьми для РФ, потому что в самой РФ 15% населения исповедует ислам.
Американцы же, наоборот, усиливают проармянскую риторику. А если победят демократы, то это вообще один из поднятых ими во время избирательной гонки флагов.
Нам остается только наблюдать, но вот что интересно - как быстро переобуются порохоботы?
Порохоботы всегда последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана в благодарность за их позицию по Крыму. А переобувание сегодня демонстрируют пока-что только кремлины и выглядит это, как позорный кидок своего вассала в трудной ситуации. Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
Все мечтаете о 8-ми часовой российско-украинской войне, после которой вся страна будет сидеть без света и возможности переправиться через Днепр/Южный Буг/Ингул/Ингулец из-за разрушения мостов? И не мечтайте о турецких БПЛА -один полк Су-35 полностью закроет небо над любой территорией от того, что в принципе летает.