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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6706670767086709

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 46
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2%
1
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41%
19
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0
0
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0
0
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0
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20%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
5
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:14

неплохая передача
с 12мин, достаточно точно, про зе и по
https://www.youtube.com/watch?v=-qPYBNSd2Gk
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:28

  19yuriy91 написав:неплохая передача
с 12мин, достаточно точно, про зе и по
https://www.youtube.com/watch?v=-qPYBNSd2Gk

Почав він, як і більшість нашого електорату - потрібен гарний цар і чесні бояри, потім, правда, одумався - потрібна гарна система. Тільки не зрозумів, що систему, якраз, почав будувати По, а Зе це цар і бояри. Далі не дивився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:неплохая передача
с 12мин, достаточно точно, про зе и по
https://www.youtube.com/watch?v=-qPYBNSd2Gk

Почав він, як і більшість нашого електорату - потрібен гарний цар і чесні бояри, потім, правда, одумався - потрібна гарна система. Тільки не зрозумів, що систему, якраз, почав будувати По, а Зе це цар і бояри. Далі не дивився.

д1йсно, почав будувати, п1д себе :mrgreen:
сторонникам по, канешна же, неудобно слушать про його "досягнення"
там, кстати, есть и про по с мертвечуком, про которые тоже некомфортно вспоминать - петя ж полусвятой , томосоносец :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:д1йсно, почав будувати, п1д себе :mrgreen:
сторонникам по, канешна же, неудобно слушать про його "досягнення"
там, кстати, есть и про по с мертвечуком, про которые тоже некомфортно вспоминать - петя ж полусвятой , томосоносец

Так шо там слухати - бездоказоваий п..дьож? Скільки справ повідкривали зелені - всі заглохли. Я розумію, що противникам незручно слухати, що казки про казкову корупцію По виявились елементарним розводом одного з олігархів, та все ж треба робити висновки, бо будуть розводити і надалі.
Так само і з Медведчуком - ОПЗЖ, при зелених розцвіла, як ніколи. Бо їх треба регулярно давити, а не тільки лялякать про гроші на телеканали.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 23 жов, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:10

ну канешна же - всё бездоказоваий п..дьож
этож не про страну, в которой живём, а про далёкие страны
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:14

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:ну канешна же - всё бездоказоваий п..дьож
этож не про страну, в которой живём, а про далёкие страны

Якось не розумію, де тут хоч щось, схоже на докази, та ладно, в кожного своя віра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:18

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:ну канешна же - всё бездоказоваий п..дьож
этож не про страну, в которой живём, а про далёкие страны

Якось не розумію, де тут хоч щось, схоже на докази, та ладно, в кожного своя віра.


так и про злочинну владу яныка доказив, практически, нет, если они вабще есть
но вы ж не будете оспаривать её злочиннисть?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:25

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:так и про злочинну владу яныка доказив, практически, нет, если они вабще есть
но вы ж не будете оспаривать её злочиннисть?

Доказів повно, як і конфіскованих грошей, в бюджеті. Що зелені конфіскували в Порошенка - митну декларацію на картини? Та ладно, Порошенко, а хіт минулого сезону - Свинарчуки, отримали по заслугам ... держзамовлення на свої заводи.
Бо п..ти, не мішки ворочати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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