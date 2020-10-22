с 12мин, достаточно точно, про зе и по
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:14
неплохая передача
с 12мин, достаточно точно, про зе и по
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:28
Почав він, як і більшість нашого електорату - потрібен гарний цар і чесні бояри, потім, правда, одумався - потрібна гарна система. Тільки не зрозумів, що систему, якраз, почав будувати По, а Зе це цар і бояри. Далі не дивився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:50
д1йсно, почав будувати, п1д себе
сторонникам по, канешна же, неудобно слушать про його "досягнення"
там, кстати, есть и про по с мертвечуком, про которые тоже некомфортно вспоминать - петя ж полусвятой , томосоносец
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:04
Re: Політичні дискусії
Так шо там слухати - бездоказоваий п..дьож? Скільки справ повідкривали зелені - всі заглохли. Я розумію, що противникам незручно слухати, що казки про казкову корупцію По виявились елементарним розводом одного з олігархів, та все ж треба робити висновки, бо будуть розводити і надалі.
Так само і з Медведчуком - ОПЗЖ, при зелених розцвіла, як ніколи. Бо їх треба регулярно давити, а не тільки лялякать про гроші на телеканали.
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 23 жов, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:10
ну канешна же - всё бездоказоваий п..дьож
этож не про страну, в которой живём, а про далёкие страны
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:14
Re: Політичні дискусії
Якось не розумію, де тут хоч щось, схоже на докази, та ладно, в кожного своя віра.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:18
так и про злочинну владу яныка доказив, практически, нет, если они вабще есть
но вы ж не будете оспаривать её злочиннисть?
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:25
Re: Політичні дискусії
Доказів повно, як і конфіскованих грошей, в бюджеті. Що зелені конфіскували в Порошенка - митну декларацію на картини? Та ладно, Порошенко, а хіт минулого сезону - Свинарчуки, отримали по заслугам ... держзамовлення на свої заводи.
Бо п..ти, не мішки ворочати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|