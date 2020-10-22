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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08
Брехня
кандидат в мэры Киева от партии вГолос, Прытула, не смог в прямом эфире ответить на вопрос: "сколько в Киеве веток метро"?
- Притула, хотя он и не мой герой, просто отказался отвечать на вопросы "абсолютного мерзавца"
Дубинского, и по-моему он абсолютно прав.
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avax
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:28
avax,
очень тупая отмазка.
Он просто не знал ответ, поэтому отмазался, что якобы "на вопросы мерзавцев не отвечает"
Почему не "агент кремля"?
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:32
Вкладчик1234 написав:
Он просто не знал ответ,
Таке знає навіть дитина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:20
50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:38
freeze написав:
50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
штаты далеко, а турция рядом....
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19yuriy91
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