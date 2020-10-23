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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6707670867096710

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 6 5 46
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
2%
1
3. ЄС
41%
19
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
20%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
5
10. Інші партії
20%
9
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08

кандидат в мэры Киева от партии вГолос, Прытула, не смог в прямом эфире ответить на вопрос: "сколько в Киеве веток метро"?


Брехня - Притула, хотя он и не мой герой, просто отказался отвечать на вопросы "абсолютного мерзавца" Дубинского, и по-моему он абсолютно прав.

avax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:28

avax, очень тупая отмазка.
Он просто не знал ответ, поэтому отмазался, что якобы "на вопросы мерзавцев не отвечает" :)

Почему не "агент кремля"? :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:32

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Он просто не знал ответ,

Таке знає навіть дитина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:20

Re: Політичні дискусії

50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:38

  freeze написав:50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.


штаты далеко, а турция рядом....
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:21

  lapay написав:Таке знає навіть дитина.

Я не знаю :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 00:23

  Schmit написав:Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.

А що заважало йому це зробити коли він був президентом? :D
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