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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:08
Брехня
кандидат в мэры Киева от партии вГолос, Прытула, не смог в прямом эфире ответить на вопрос: "сколько в Киеве веток метро"?
- Притула, хотя он и не мой герой, просто отказался отвечать на вопросы "абсолютного мерзавца"
Дубинского, и по-моему он абсолютно прав.
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avax
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 20:32
Вкладчик1234 написав:
Он просто не знал ответ,
Таке знає навіть дитина.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:20
50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 21:38
freeze написав:
50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше.
На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим.
С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
штаты далеко, а турция рядом....
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Додано: Суб 24 жов, 2020 00:21
lapay написав:
Таке знає навіть дитина.
Я не знаю
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: Суб 24 жов, 2020 00:23
Schmit написав:
Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
А що заважало йому це зробити коли він був президентом?
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:16
unicdima написав: Schmit написав:
Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
А що заважало йому це зробити коли він був президентом?
Було не достатньо часу, щоб все підготувати. Не завершені ракетні програми, Вільхи тільки почали виготовляти та не достатня кількість безпілотників була закуплена (перша невелика закупка - для підготовки операторів) і т.д. З зевладою півтора року - втрачений час.
Думаю, після подій в Сирії, Лівії та Карабаху скрепні серйозно взялися за засоби протидії таким дронам і за декілька років таки придумають, протиотруту. Тоді Байрактари стануть непотребом і отже Україна марно витратила кошти. Але можна буде ще одну кримінальну справу на ПО відкрити за нецільове використання коштів.
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Schmit
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