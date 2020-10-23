Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше. На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим. С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
freeze написав:50 членов Конгресса США (из Демократической партии) внесли в Палату Представителей законопроект о применении "Акта Магнитского" против Азербайджана. Предполагается ввод прямых санкций против Алиева, руководства Министерства обороны Азербайджана и руководства сухопутных войск и ВВС Азербайджана за нарушение прав человека и применение запрещенных средств ведения войны, вроде кассетных боеприпасов. Отдельно упомянут обстрел христианского собора в Шуше. На текущем этапе предлагаются именно индивидуальные санкции за все вышеуказанное, которые вряд ли нанесут существенный ущерб экономике Азербайджана, но обозначат неудовольствие США происходящим. С учетом позиции Демократической партии, у которой имеется большинство в Палате представителей, то такое решение может быть принято.
Schmit написав:Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
А що заважало йому це зробити коли він був президентом?
Було не достатньо часу, щоб все підготувати. Не завершені ракетні програми, Вільхи тільки почали виготовляти та не достатня кількість безпілотників була закуплена (перша невелика закупка - для підготовки операторів) і т.д. З зевладою півтора року - втрачений час. Думаю, після подій в Сирії, Лівії та Карабаху скрепні серйозно взялися за засоби протидії таким дронам і за декілька років таки придумають, протиотруту. Тоді Байрактари стануть непотребом і отже, Україна марно витратила кошти. Зате можна буде ще одну кримінальну справу проти ПО відкрити.
Schmit написав:Уверен, был бы ПО президентом сейчас, ВСУ уже зачищали бы Донбасс, перепахивая ихтамнетов Байрактарами.
А що заважало йому це зробити коли він був президентом?
Було не достатньо часу, щоб все підготувати. Не завершені ракетні програми, Вільхи тільки почали виготовляти та не достатня кількість безпілотників була закуплена (перша невелика закупка - для підготовки операторів) і т.д. З зевладою півтора року - втрачений час. Думаю, після подій в Сирії, Лівії та Карабаху скрепні серйозно взялися за засоби протидії таким дронам і за декілька років таки придумають, протиотруту. Тоді Байрактари стануть непотребом і отже, Україна марно витратила кошти. Зате можна буде ще одну кримінальну справу проти ПО відкрити.
Бугага Якби вибрали знову Петра то він звільнив би Донбас і Крим Все що він міг запропонувати своєму лоховському електорату це тактику жабьячих стрибків, які робили видимість війни і приводили до безглуздих втрат. "Звільнення" пустого поля в цих випадках приводило до зворотнього відступу від пари залпів Градів. А по факту з 2014 року не звільнено було ні одного села.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima написав:А що заважало йому це зробити коли він був президентом?
Було не достатньо часу, щоб все підготувати. Не завершені ракетні програми, Вільхи тільки почали виготовляти та не достатня кількість безпілотників була закуплена (перша невелика закупка - для підготовки операторів) і т.д. З зевладою півтора року - втрачений час. Думаю, після подій в Сирії, Лівії та Карабаху скрепні серйозно взялися за засоби протидії таким дронам і за декілька років таки придумають, протиотруту. Тоді Байрактари стануть непотребом і отже, Україна марно витратила кошти. Зате можна буде ще одну кримінальну справу проти ПО відкрити.
Бугага Якби вибрали знову Петра то він звільнив би Донбас і Крим Все що він міг запропонувати своєму лоховському електорату це тактику жабьячих стрибків, які робили видимість війни і приводили до безглуздих втрат. "Звільнення" пустого поля в цих випадках приводило до зворотнього відступу від пари залпів Градів. А по факту з 2014 року не звільнено було ні одного села.
Подивись яка територія була захоплена 2014 і порівняй з 2019. А зелень БЕЗ БОЮ віддає території і забороняє стріляти! Про Крим взагалі нічого не писав.