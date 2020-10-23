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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 24 жов, 2020 18:33
Schmit написав:
А зе без бою здає території
Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года.
Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:48
freeze написав: Schmit написав:
А зе без бою здає території
Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года.
Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.
А по методичке территории сданы, причем почти до самого Днепра.
И хрен Вы их переспорите
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