Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года. Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.
Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года. Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.
А по методичке территории сданы, причем почти до самого Днепра. И хрен Вы их переспорите
Schmit написав:Подивись яка територія була захоплена 2014 і порівняй з 2019. А зе без бою здає території і забороняє оборонятись! Про Крим взагалі нічого не писав.
ця карта фуфло для лохів, сепари ніколи такі території не контролювали, навіть на мільйонний Донецьк у них було всього 2-3 сотні легкоозброєних бійців до приходу гіркінців. То назви мені хоч одне село здане Зеленським.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
кандидат в мэры Киева от партии вГолос, Прытула, не смог в прямом эфире ответить на вопрос: "сколько в Киеве веток метро"?
Брехня - Притула, хотя он и не мой герой, просто отказался отвечать на вопросы "абсолютного мерзавца" Дубинского, и по-моему он абсолютно прав.
Прытула повел себя в стиле уличной гопоты. Когда тебя позорно подловили на незнании элементарного факта - начать быковать на подловившего, чтобы обменом взаимными оскорблениями как-то затушевать твой фэйл. Прытула - из Тернопольской области, в Киеве вероятно на метро не ездил уже очень давно, поэтому и не помнит этого факта. Дубинский тоже далеко не мой герой, но с его характеристикой Прытулы сложно не согласиться.