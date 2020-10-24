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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 47
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9
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4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
5
10. Інші партії
19%
9
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:33

  Schmit написав:А зе без бою здає території


Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года.
Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 18:48

  freeze написав:
  Schmit написав:А зе без бою здає території


Объективности ради, при Зеленском не сдано никаких территорий, ибо линия фронта неизменна с 2015 года.
Какие-то небольшие движения в серой зоне, глубиной километр-другой, когда воюющие то сойдутся одновременно ближе, либо что-то подпишут и одновременно разойдутся чуть дальше, достаточно странно считать захватами или сдачей территорий.

А по методичке территории сданы, причем почти до самого Днепра.
И хрен Вы их переспорите :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:44

  andrijk777 написав:Так відверто брехати не треба.

і де я брешу?
назви мені, що було звільнене в 2015, 2016,2017,2018,2019 роках.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 22:58

  Schmit написав:Подивись яка територія була захоплена 2014 і порівняй з 2019. А зе без бою здає території і забороняє оборонятись!
Зображення
Про Крим взагалі нічого не писав.

ця карта фуфло для лохів, сепари ніколи такі території не контролювали, навіть на мільйонний Донецьк у них було всього 2-3 сотні легкоозброєних бійців до приходу гіркінців.
То назви мені хоч одне село здане Зеленським.
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 23:11

Re: Політичні дискусії

www.facebook.com/watch/?v=3511886498834686 :D
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 01:37

  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Так відверто брехати не треба.

і де я брешу?
назви мені, що було звільнене в 2015, 2016,2017,2018,2019 роках.

"З 2014" року включає в себе 2014 рік.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 01:41

  andrijk777 написав:
  unicdima написав:
  andrijk777 написав:Так відверто брехати не треба.

і де я брешу?
назви мені, що було звільнене в 2015, 2016,2017,2018,2019 роках.

"З 2014" року включає в себе 2014 рік.

я не писав включно :D
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 03:15

  avax написав:
кандидат в мэры Киева от партии вГолос, Прытула, не смог в прямом эфире ответить на вопрос: "сколько в Киеве веток метро"?


Брехня - Притула, хотя он и не мой герой, просто отказался отвечать на вопросы "абсолютного мерзавца" Дубинского, и по-моему он абсолютно прав.


Прытула повел себя в стиле уличной гопоты. Когда тебя позорно подловили на незнании элементарного факта - начать быковать на подловившего, чтобы обменом взаимными оскорблениями как-то затушевать твой фэйл. Прытула - из Тернопольской области, в Киеве вероятно на метро не ездил уже очень давно, поэтому и не помнит этого факта.
Дубинский тоже далеко не мой герой, но с его характеристикой Прытулы сложно не согласиться.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 03:50

А тут всё продолжается тот же срач о По и Зе, о "героизме" По и о колоссальных успехах Украины если бы он остался при влади.
И не надоело?
Попробую для затравки другую тему - полевение Америки. Довольно интересная статья - https://strana.ua/articles/295812-sovetskie-shtaty-ameriki-pochemu-v-ssha-stanovitsja-vse-bolshe-storonnikov-sotsializma-i-fanatov-sssr.html.
Тут, правда, некоторые господа периодически пытаются оживить американскую сказку о том, что любой сапожник может стать миллиардером.
Ну-ну...

P.s. Некоторые сразу поднимут крик, что страна ватный ресурс и нечего их читать... :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 04:16

Проба (просто интересно, если написать пост в 3:16 по зимнему времени, он будет размещен раньше того, который в 3:50 по летнему, или позже?)
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