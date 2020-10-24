Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Попробую для затравки другую тему - полевение Америки. Довольно интересная статья - https://strana.ua/articles/295812-sovet ... -sssr.html. Тут, правда, некоторые господа периодически пытаются оживить американскую сказку о том, что любой сапожник может стать миллиардером. Ну-ну...
Обыкновенно выражение приписывается Бенджамину Дизраэли (в редакции «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы») и Франсуа Гизо («Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы»), фактически же самое раннее упоминание (в 1875 году) относилось к французскому государственному деятелю А.-П. Батби, которые сам сменил взгляды с республиканских на монархические и якобы назвал парадоксом Бёрка (английский политик, боровшийся за ограничение королевской власти, но после Великой французской революции ставший консерватором) утверждение «Кто не республиканец в двадцать лет, вызывает сомнения в щедрости своей души; но кто упорствует в этом после тридцати, вызывает сомнения в правильности своего ума»
Ватный-не ватный, но подобрать материалы на любую тему с любым уклоном в американской прессе вполне возможно. И каждый ресурс действует сообразно своему уклону А то, что капитализм имеет массу недостатков - полностью согласен, и главный из них - нарастающее социальное расслоение, которое, по-видимому, достигло апогея именно в Штатах. Кстати, большинство ютубовских влогеров-эмигрантов придерживаются сходной точки зрения, возможно, именно потому, что она сейчас в моде.
Правда, советский "социализм"-госкапитализм был не лучше, и этого западные сторонники СССР не понимают, как не понимали их предшественники в 20-30х годах прошлого века.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+