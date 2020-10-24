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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6709671067116712

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.9 5 47
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
40%
19
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
11%
5
10. Інші партії
19%
9
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 08:39

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Попробую для затравки другую тему - полевение Америки. Довольно интересная статья - https://strana.ua/articles/295812-sovet ... -sssr.html.
Тут, правда, некоторые господа периодически пытаются оживить американскую сказку о том, что любой сапожник может стать миллиардером.
Ну-ну...

Обыкновенно выражение приписывается Бенджамину Дизраэли (в редакции «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы») и Франсуа Гизо («Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы»), фактически же самое раннее упоминание (в 1875 году) относилось к французскому государственному деятелю А.-П. Батби, которые сам сменил взгляды с республиканских на монархические и якобы назвал парадоксом Бёрка (английский политик, боровшийся за ограничение королевской власти, но после Великой французской революции ставший консерватором) утверждение «Кто не республиканец в двадцать лет, вызывает сомнения в щедрости своей души; но кто упорствует в этом после тридцати, вызывает сомнения в правильности своего ума»

Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/463718-ui ... t-liberal/
Подорослішають дітки, і зрозуміють, що до чого.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 09:47

  ЛАД написав: Попробую для затравки другую тему - полевение Америки. Довольно интересная статья - https://strana.ua/articles/295812-sovetskie-shtaty-ameriki-pochemu-v-ssha-stanovitsja-vse-bolshe-storonnikov-sotsializma-i-fanatov-sssr.html.
Тут, правда, некоторые господа периодически пытаются оживить американскую сказку о том, что любой сапожник может стать миллиардером.
Ну-ну...
P.s. Некоторые сразу поднимут крик, что страна ватный ресурс и нечего их читать... :)

Ватный-не ватный, но подобрать материалы на любую тему с любым уклоном в американской прессе вполне возможно. И каждый ресурс действует сообразно своему уклону :)
А то, что капитализм имеет массу недостатков - полностью согласен, и главный из них - нарастающее социальное расслоение, которое, по-видимому, достигло апогея именно в Штатах. Кстати, большинство ютубовских влогеров-эмигрантов придерживаются сходной точки зрения, возможно, именно потому, что она сейчас в моде.

Правда, советский "социализм"-госкапитализм был не лучше, и этого западные сторонники СССР не понимают, как не понимали их предшественники в 20-30х годах прошлого века.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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