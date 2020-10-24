#Слухи #Раскладка

Подготовка к всеукраинскому опросу прошла «плохо». Стратегически не продумали каждую мелочь, потому что спешили.

Голосовать можно сколько хочешь – это никто не контролирует. Следовательно никто не подготовился к тому, что опрос будут дискредитировать уже в реальности с помощью провокаций.

Организовали также через «коленку» сам процесс опроса. Наняли для этого обычных «малолеток», у которых даже нет интереса проводить эту «чушь». Источник инсайдит, что «волонтерам» платят везде разную сумму, к примеру официально через «штаб» ценник 1.200 гривен за день, на места всем сказали искать по 1000 гривен (200 гривен с человека сразу кто-то положит себе в карман в штабе), а не официально на руки волонтеры получают итого меньше, около 500-800 гривен всё зависит от локации и города. Как обычно «штабные» деньги «разворовали».

Далее Дмитрий Разумков своим поведением показал, что всеукраинский опрос – это чушь. Не пошел принимать участие, «якобы» у него нет времени.

Источник указывает, что перед этим всех во фракции просили публично поддержать эту инициативу президента.

Источник дополняет, что Зеленский был недоволен действиями Разумкова, который публично скрыто пошел против инициативы Зе. Именно так расценили в ОП действия Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по отношению к опросу.