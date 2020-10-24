Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Попробую для затравки другую тему - полевение Америки. Довольно интересная статья - https://strana.ua/articles/295812-sovet ... -sssr.html. Тут, правда, некоторые господа периодически пытаются оживить американскую сказку о том, что любой сапожник может стать миллиардером. Ну-ну...
Обыкновенно выражение приписывается Бенджамину Дизраэли (в редакции «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы») и Франсуа Гизо («Кто не республиканец в двадцать лет, у того нет сердца; кто республиканец после тридцати, у того нет головы»), фактически же самое раннее упоминание (в 1875 году) относилось к французскому государственному деятелю А.-П. Батби, которые сам сменил взгляды с республиканских на монархические и якобы назвал парадоксом Бёрка (английский политик, боровшийся за ограничение королевской власти, но после Великой французской революции ставший консерватором) утверждение «Кто не республиканец в двадцать лет, вызывает сомнения в щедрости своей души; но кто упорствует в этом после тридцати, вызывает сомнения в правильности своего ума»
Ватный-не ватный, но подобрать материалы на любую тему с любым уклоном в американской прессе вполне возможно. И каждый ресурс действует сообразно своему уклону А то, что капитализм имеет массу недостатков - полностью согласен, и главный из них - нарастающее социальное расслоение, которое, по-видимому, достигло апогея именно в Штатах. Кстати, большинство ютубовских влогеров-эмигрантов придерживаются сходной точки зрения, возможно, именно потому, что она сейчас в моде.
Правда, советский "социализм"-госкапитализм был не лучше, и этого западные сторонники СССР не понимают, как не понимали их предшественники в 20-30х годах прошлого века.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Schmit написав:Подивись яка територія була захоплена 2014 і порівняй з 2019. А зе без бою здає території і забороняє оборонятись! Про Крим взагалі нічого не писав.
ця карта фуфло для лохів, сепари ніколи такі території не контролювали, навіть на мільйонний Донецьк у них було всього 2-3 сотні легкоозброєних бійців до приходу гіркінців.
Попробуй скажи це в очі добровольцям, які звільняли Маріуполь, для прикладу.
unicdima написав:То назви мені хоч одне село здане Зеленським.
Катеринівка, частина Золотого4 та Станиці Луганської разом з мостом через Сіверський Донець опинились за позиціями наших військ, тобто в сірій зоні, тобто здані. При наступі на раз-два займаються ворогом. https://hromadske.ua/posts/polem-chi-selom-yak-viglyadaye-karta-rozvedennya-vijsk-na-donbasi Кляті порохоботи своїми протестами минулої осені відклали розведення по всій лінії розмежування, а там в сіру зону потраплять (будуть здані) близько 30 населених пунктів.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 жов, 2020 12:36, всього редагувалось 1 раз.
P.s. Некоторые сразу поднимут крик, что страна ватный ресурс и нечего их читать...
Российская пропаганда знает свое дело, молодые бездельники их электорат. История имеет свойство повторяться, как в свое время молодые бездельники из богатых семей собирающие свои съезды в Лондонах-брюсселях развалили РИ так и этот обдолбанный скот развалит США. Недавние события из-за нигера-торчка это была проба пера и она удалась. Кирдык Америке.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
#Слухи #Раскладка Подготовка к всеукраинскому опросу прошла «плохо». Стратегически не продумали каждую мелочь, потому что спешили. Голосовать можно сколько хочешь – это никто не контролирует. Следовательно никто не подготовился к тому, что опрос будут дискредитировать уже в реальности с помощью провокаций. Организовали также через «коленку» сам процесс опроса. Наняли для этого обычных «малолеток», у которых даже нет интереса проводить эту «чушь». Источник инсайдит, что «волонтерам» платят везде разную сумму, к примеру официально через «штаб» ценник 1.200 гривен за день, на места всем сказали искать по 1000 гривен (200 гривен с человека сразу кто-то положит себе в карман в штабе), а не официально на руки волонтеры получают итого меньше, около 500-800 гривен всё зависит от локации и города. Как обычно «штабные» деньги «разворовали». Далее Дмитрий Разумков своим поведением показал, что всеукраинский опрос – это чушь. Не пошел принимать участие, «якобы» у него нет времени. Источник указывает, что перед этим всех во фракции просили публично поддержать эту инициативу президента. Источник дополняет, что Зеленский был недоволен действиями Разумкова, который публично скрыто пошел против инициативы Зе. Именно так расценили в ОП действия Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по отношению к опросу.