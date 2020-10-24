там хоть в этом клоунском опроснике есть какая-то урна-скрынька для бросания заполненной анкеты или кидается куда-то в сумку волонтеру?
хочу, сцуко, написать свои 5-10 вопросов к президенту и закинуть в урну.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:52
Re: Політичні дискусії
там хоть в этом клоунском опроснике есть какая-то урна-скрынька для бросания заполненной анкеты или кидается куда-то в сумку волонтеру?
хочу, сцуко, написать свои 5-10 вопросов к президенту и закинуть в урну.
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:13
Re: Політичні дискусії
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:21
Re: Політичні дискусії
Роза в попе смотрелась как-то более возвышенно, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:29
А у нас на участке небыло опроса от президента.... Зачем тогда этот пиар на всю страну?
Додано: Нед 25 жов, 2020 14:33
наверное, предварительный опрос показал что проводить "опрос от Президента" на вашем участке/регионе нецелесообразно.
Это почти такая же самая технология как вообще непроводить местные выборы на подконтрольных территориях Донецка и Луганска - "нужных" голосов им всё равно ожидать не стоит. Просто отменяешь выборы и нет проблем.
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