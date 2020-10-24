RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6709671067116712

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 48
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
42%
20
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
19%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
19%
9
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:52

Re: Політичні дискусії

там хоть в этом клоунском опроснике есть какая-то урна-скрынька для бросания заполненной анкеты или кидается куда-то в сумку волонтеру?
хочу, сцуко, написать свои 5-10 вопросов к президенту и закинуть в урну. :twisted:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2509
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:13

Re: Політичні дискусії


https://youtu.be/cE8-phcesIs
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5533 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:21

Re: Політичні дискусії

Мизантрóп написав:Как интересно он живёт))


Роза в попе смотрелась как-то более возвышенно, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18856
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4520 раз.
Подякували: 7245 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:29

  Alex2007 написав:там хоть в этом клоунском опроснике есть какая-то урна-скрынька для бросания заполненной анкеты или кидается куда-то в сумку волонтеру?
хочу, сцуко, написать свои 5-10 вопросов к президенту и закинуть в урну. :twisted:

А у нас на участке небыло опроса от президента.... Зачем тогда этот пиар на всю страну?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 19.09.10
Подякував: 666 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 14:33

  BIGor написав:
  Alex2007 написав:там хоть в этом клоунском опроснике есть какая-то урна-скрынька для бросания заполненной анкеты или кидается куда-то в сумку волонтеру?
хочу, сцуко, написать свои 5-10 вопросов к президенту и закинуть в урну. :twisted:

А у нас на участке небыло опроса от президента.... Зачем тогда этот пиар на всю страну?


наверное, предварительный опрос показал что проводить "опрос от Президента" на вашем участке/регионе нецелесообразно.

Это почти такая же самая технология как вообще непроводить местные выборы на подконтрольных территориях Донецка и Луганска - "нужных" голосов им всё равно ожидать не стоит. Просто отменяешь выборы и нет проблем. :)
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2509
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 15:57

Re: Політичні дискусії

Киев. Опроса на участке не было от слова совсем.
Волонтеры, стоявшие за углом возле урны "5 вопросов Президента", подскочили с предложением принять участие в опросе... от Савика Шустера :shock: .
Их интересовало только одно: за какую партию и мэра ты проголосовал.
Были вежливо посланы вдаль пешим ходом.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10053
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:14

  lapay написав: Источник: https://ru.citaty.net/tsitaty/463718-ui ... t-liberal/
Подорослішають дітки, і зрозуміють, що до чого.

В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.

И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17674
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2001 раз.
Подякували: 2848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:15

Запорожье.
Патрульных, организаторов, наблюдателей - больше чем выборцев. Выборцев было около 10, "персонала" - около 30 чел.

Были какие-то опрашивающие, и "5 вопросов" - но инициативы не проявили, я и не навязывался.
Подошла тётка с планшетом из "группы рейтинг" - ответил на ряд общих вопросов, в т.ч. на "Зе-5"
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12977
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7274 раз.
Подякували: 3440 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 16:34

Сомелье пишут, что Вдова Клико напиток вкусный и пользуется популярностью, но придётся прийти киевлянам на дегустацию еще раз. Второй кандидат на дегустацию зеленый абсент и водка Поповская.
В Одессе вне конкуренции Вино Генское, но тоже надо будет прийти на дегустацию еще раз. Лучший среди вторых кандидатов на дегустацию напиток Скорый.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18856
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4520 раз.
Подякували: 7245 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 6709671067116712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20960)
25.10.2020 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.