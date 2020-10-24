Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.
"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.
Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.
Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.
"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.
Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.
Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год. И кстати, остановили войну во Вьетнаме. Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.
И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год. И кстати, остановили войну во Вьетнаме. Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.
И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків... 1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних? а - щоб ті досягнули рівня успішних б - щоб ті не досягнули рівня успішних в - щоб ті перевищили рівень успішних 2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка 3 Який розмір різниці між багатим і бідним? Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів Хто з них багатий і хто бідний?
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А держава тут до чого? Нехай багаті спонсорують бідних - ніхто не проти. Проти тільки підвищенню податків (республіканці), тому вони і міняються, періодично, з демократами, тільки "користь" з таких змін в нарощуванні боргів. Бо соціалку всі виплачують, а податки ніхто платити не хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+