Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.



"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.



Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.