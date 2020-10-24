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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6710671167126713

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:00

  Вкладчик1234 написав:Всё гениальное - просто!

Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.

Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.


Как-то пахнет фейком, имхо. Тем более Айвазовская, так себе источник.
https://t.me/stranaua/8830
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:08

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Всё гениальное - просто!

Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.

"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.

Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.


Как-то пахнет фейком, имхо. Тем более Айвазовская, так себе источник.
https://t.me/stranaua/8830


В одному з сіл Сумщини працює «фейкова» виборча дільниця – поліція встановлює організаторів
Діяльність незаконної виборчої дільниці в селі Соснівка, що на Конотопщині, працівники конотопської поліції виявили під час монітирингу у мережі Інтернет подій, пов‘язаних з передвиборчою кампанією. © Сумська область: https://su.npu.gov.ua/news/vibori-2020/ ... nizatoriv/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:19

  19yuriy91 написав:
В одному з сіл Сумщини працює «фейкова» виборча дільниця – поліція встановлює організаторів
Діяльність незаконної виборчої дільниці в селі Соснівка, що на Конотопщині, працівники конотопської поліції виявили під час монітирингу у мережі Інтернет подій, пов‘язаних з передвиборчою кампанією. © Сумська область: https://su.npu.gov.ua/news/vibori-2020/ ... nizatoriv/


Тянет на показательный реальный тюремный срок со всеми причитающимися доказательствами и уликами. Не перевелись похоже полные дыбылы :mrgreen:
Хотя если раздавали бюллетени с надписью в углу "Сувенир", то :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:32

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.

И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.

Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:42

  lapay написав:
  Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год.
И кстати, остановили войну во Вьетнаме.
Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.

И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.

Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.


Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:53

  zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків...
1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних?
а - щоб ті досягнули рівня успішних
б - щоб ті не досягнули рівня успішних
в - щоб ті перевищили рівень успішних
2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність
Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка
3 Який розмір різниці між багатим і бідним?
Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів
А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів
Хто з них багатий і хто бідний?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:55

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам

А держава тут до чого? Нехай багаті спонсорують бідних - ніхто не проти. Проти тільки підвищенню податків (республіканці), тому вони і міняються, періодично, з демократами, тільки "користь" з таких змін в нарощуванні боргів. Бо соціалку всі виплачують, а податки ніхто платити не хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:56

  zРадио написав:
  lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам

А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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