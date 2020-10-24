Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.
"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.
Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.
Феерическая история в селе Сосновка Сумской области. Там открыли фейковый избирательный участок рядом с настоящим, включили музыку, и людей там теперь больше, чем на основном.
"Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211. Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют…. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а в настоящий очень низкая явка, ведь он в глубине села находится и в нем ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская на своей странице в Facebook.
Глава Нацполиции Клименко на брифинге заявил, что пока ничего об этом не знает.
Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год. И кстати, остановили войну во Вьетнаме. Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.
И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Starikan написав:В свое время "детки" под предводительством левых интеллектуалов устроили 1968 год. И кстати, остановили войну во Вьетнаме. Не стоит их недооценивать, особенно в наше время интернет-технологий.
И не нужно думать, что известные люди изрекают только непреложные истины.
Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків... 1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних? а - щоб ті досягнули рівня успішних б - щоб ті не досягнули рівня успішних в - щоб ті перевищили рівень успішних 2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка 3 Який розмір різниці між багатим і бідним? Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів Хто з них багатий і хто бідний?
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А держава тут до чого? Нехай багаті спонсорують бідних - ніхто не проти. Проти тільки підвищенню податків (республіканці), тому вони і міняються, періодично, з демократами, тільки "користь" з таких змін в нарощуванні боргів. Бо соціалку всі виплачують, а податки ніхто платити не хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків... 1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних? а - щоб ті досягнули рівня успішних б - щоб ті не досягнули рівня успішних в - щоб ті перевищили рівень успішних 2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка 3 Який розмір різниці між багатим і бідним? Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів Хто з них багатий і хто бідний?
А вот и Атлант вылез. Точнее, Атлантик - маааааленький преуспевший на уровне одного подъезда индивид, желающий сохранить свое "высокое" положение над остальными двумя десятками соседей.
Giving pledge уже собрал 1,7 трлн долларов. За первые 10 лет существования. Теоретег За следующие 10 лет соберет на 2 порядка больше, а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.
Что касается сутевой части твоих вопросов - не вижу смысла на них отвечать, без обид. Нет ничего удивительного в том, что трансформация в обществе идет сверху вниз, а не снизу вверх. Поэтому до поры ты и не поймешь ее предпосылок
Возьмёт ли **а конституции дело под свой контроль, будет ли у него совместный брифинг с Арсенборисычем такой же по размаху как прошлогодний фейк с псевдо-убийцами Шеремета? Или ему опять помешает папередник?
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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