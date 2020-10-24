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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6712671367146715>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:31

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків...
1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних?
а - щоб ті досягнули рівня успішних
б - щоб ті не досягнули рівня успішних
в - щоб ті перевищили рівень успішних
2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність
Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка
3 Який розмір різниці між багатим і бідним?
Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів
А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів
Хто з них багатий і хто бідний?
А вот и Атлант вылез. Точнее, Антантик - маааааленький преуспевший на уровне одного подъезда индивид, желающий сохранить свое "высокое" положение над остальными двумя десятками соседей.
Видно в ольгіно погано викладають математику і статистику
1 Якщо людина обійшла 20 середньостатистичних - значить вона увійшла в 5% найуспішніших.
Тому мене влаштовує входження в 2 млн найбагатших (або найуспішніших українців)
  zРадио написав:Giving pledge уже собрал 1,7 трлн долларов. За первые 10 лет существования. Теоретег :mrgreen: За следующие 10 лет соберет на 2 порядка больше, а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений
2 Не люблю фантазерів....Особливо восторженоприпізджених
В світі всього еквівалент 4,5 трл грошей....
Як зібрали 1,7 трлн і збираються зібрати на 2 порядки(170 трлн) більше - відомо тільки мілеру в грязьпромі
Той також пару років тому розповідав що грязьпром буде першою компанією по капіталізації...а зараз це перша компанія в черзі на банкрутство.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:34

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам

А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
Тут питання більш складне
Як визначити наскільки людина багата?
При цьому
З житлом-заводом-автомобілем(яхта/літак) - ще більш менш все ясно.Вони мають якийсь матеріальний компонент.
А як звязати вік і кількість дітей? Чи діти це не багатство
А як звязати науковця ,який над чимось працює і чи буде те що він придумає(розробить) успішним може показати тільки час?
А як визначити митця(художника/співака/артиста) - вони багаті співаючи в Ла-Скала, чи бідні,бо 10 років перед тим співали на підмостках якоїсь кафешки?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.

Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
за 10 лет из эксСССР эту клятву принесли только 3 человека - 2 из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и 1 из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:45

  budivelnik написав:Видно в ольгіно погано викладають математику і статистику
1 Якщо людина обійшла 20 середньостатистичних - значить вона увійшла в 5% найуспішніших.
Тому мене влаштовує входження в 2 млн найбагатших (або найуспішніших українців)


Разыграв российскую карту, ты собственноручно же слил дискуссию.

Что касается 5% богатых украинцев - если разобраться, не очень это амбициозно в обществе, где 50% - бедные, а 1%-у самых богатых принадлежит долее 80% национального богатства


  budivelnik написав:2 Не люблю фантазерів....Особливо восторженоприпізджених
В світі всього еквівалент 4,5 трл грошей....
Як зібрали 1,7 трлн і збираються зібрати на 2 порядки(170 трлн) більше - відомо тільки мілеру в грязьпромі
Той також пару років тому розповідав що грязьпром буде першою компанією по капіталізації...а зараз це перша компанія в черзі на банкрутство.


Не позорься - речь о размере фонда, а не наличной ликвидности. Суммарная ликвидность фондовой стоимости активов по разных оценкам составляет от 800 до 1300 трлн долларов, и к 2030-му она как минимум удвоится
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:50

  yanyura написав:
  zРадио написав:а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.

Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
за 10 лет из эксСССР эту клятву принесли только 3 человека - 2 из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и 1 из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.


Может уже и больше, но я вполне уверен, что нам до этого еще оооочень далеко. Речь о цивилизованных обществах - я отвечал на комментарий lapay, где речь шла о США
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:58

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам

А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?


И у армии будут частные спонсоры - наш недавний пример это подтверждает. Но в широком смысле, государственные функции и институты тоже будут трансформироваться. Не готов начать еще и этот холивар, поэтому развивать мысль не буду. Дам лишь аполитичную наводку - государствам все тяжелее применять фискальный аппарат к ТНК, но при этом они неплохо, зачастую, лучше государства, саморегулируются, инвестируя в углеродную нейтральность, городскую инфраструктуру, пенсионные и гуманитарные программы
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:05

  zРадио написав:
  yanyura написав:
  zРадио написав:а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений.

Однако, если верить Википедии
Клятва дарения (англ. The Giving Pledge) — филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом[1].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
за 10 лет из эксСССР эту клятву принесли только 3 человека - 2 из РФ (Мильнер Ю.Б. и Потанин В.О.) и 1 из Украины (Пинчук В.М.). Остальным миллиардерам и миллионерам эксСССР эта клятва, мягко говоря, неинтересна.


Может уже и больше, но я вполне уверен, что нам до этого еще оооочень далеко. Речь о цивилизованных обществах - я отвечал на комментарий lapay, где речь шла о США

На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше?
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:07

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И у армии будут частные спонсоры - наш недавний пример это подтверждает. Но в широком смысле, государственные функции и институты тоже будут трансформироваться. Не готов начать еще и этот холивар, поэтому развивать мысль не буду. Дам лишь аполитичную наводку - государствам все тяжелее применять фискальный аппарат к ТНК, но при этом они неплохо, зачастую, лучше государства, саморегулируются, инвестируя в углеродную нейтральность, городскую инфраструктуру, пенсионные и гуманитарные программы

Та прям комунізм самоорганізується. :)
Тільки завжди знайдеться якийсь хитродупий Трамп, який скаже: -Та я на шампурі вертів всіх ваших безробітних і кольорових тунеядців, не платив і не буду платити -. І за ним потягнуться інші егоїсти, і виберуть Трампа 2,0. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:35

  yanyura написав:На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше?


Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:38

  lapay написав:Та прям комунізм самоорганізується. :)
Тільки завжди знайдеться якийсь хитродупий Трамп, який скаже: -Та я на шампурі вертів всіх ваших безробітних і кольорових тунеядців, не платив і не буду платити -. І за ним потягнуться інші егоїсти, і виберуть Трампа 2,0. :)


А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло :mrgreen:
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