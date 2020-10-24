Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных
Чергова утопія яйцеголових теоретиків... 1 Наскільки сильно більшуспішні будуть мотивувати менш успішних? а - щоб ті досягнули рівня успішних б - щоб ті не досягнули рівня успішних в - щоб ті перевищили рівень успішних 2 Якщо відповіді б і в - значить постійно присутня нерівність Якщо відповідь а - це постійна зрівнялівка 3 Який розмір різниці між багатим і бідним? Якщо наприклад художник бачить 1 млн кольорів і має всього 10 000 доларів А двірник бачить два кольори(чисто/брудно) але має 10 100 доларів Хто з них багатий і хто бідний?
А вот и Атлант вылез. Точнее, Антантик - маааааленький преуспевший на уровне одного подъезда индивид, желающий сохранить свое "высокое" положение над остальными двумя десятками соседей.
Видно в ольгіно погано викладають математику і статистику 1 Якщо людина обійшла 20 середньостатистичних - значить вона увійшла в 5% найуспішніших. Тому мене влаштовує входження в 2 млн найбагатших (або найуспішніших українців)
zРадио написав:Giving pledge уже собрал 1,7 трлн долларов. За первые 10 лет существования. Теоретег За следующие 10 лет соберет на 2 порядка больше, а к очень богатым присоединятся и просто богатые, обеспечивая массовое проникновение новой форме общественных отношений
2 Не люблю фантазерів....Особливо восторженоприпізджених В світі всього еквівалент 4,5 трл грошей.... Як зібрали 1,7 трлн і збираються зібрати на 2 порядки(170 трлн) більше - відомо тільки мілеру в грязьпромі Той також пару років тому розповідав що грязьпром буде першою компанією по капіталізації...а зараз це перша компанія в черзі на банкрутство.
lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
Тут питання більш складне Як визначити наскільки людина багата? При цьому З житлом-заводом-автомобілем(яхта/літак) - ще більш менш все ясно.Вони мають якийсь матеріальний компонент. А як звязати вік і кількість дітей? Чи діти це не багатство А як звязати науковця ,який над чимось працює і чи буде те що він придумає(розробить) успішним може показати тільки час? А як визначити митця(художника/співака/артиста) - вони багаті співаючи в Ла-Скала, чи бідні,бо 10 років перед тим співали на підмостках якоїсь кафешки?
budivelnik написав:Видно в ольгіно погано викладають математику і статистику 1 Якщо людина обійшла 20 середньостатистичних - значить вона увійшла в 5% найуспішніших. Тому мене влаштовує входження в 2 млн найбагатших (або найуспішніших українців)
Разыграв российскую карту, ты собственноручно же слил дискуссию.
Что касается 5% богатых украинцев - если разобраться, не очень это амбициозно в обществе, где 50% - бедные, а 1%-у самых богатых принадлежит долее 80% национального богатства
budivelnik написав:2 Не люблю фантазерів....Особливо восторженоприпізджених В світі всього еквівалент 4,5 трл грошей.... Як зібрали 1,7 трлн і збираються зібрати на 2 порядки(170 трлн) більше - відомо тільки мілеру в грязьпромі Той також пару років тому розповідав що грязьпром буде першою компанією по капіталізації...а зараз це перша компанія в черзі на банкрутство.
Не позорься - речь о размере фонда, а не наличной ликвидности. Суммарная ликвидность фондовой стоимости активов по разных оценкам составляет от 800 до 1300 трлн долларов, и к 2030-му она как минимум удвоится
lapay написав:Для соціалізму потрібні соціалістичні податки. Щвецький соціалізм добре працює тільки у Швеції, у Франції вже барахлить, а у США взагалі не буде працювати. США починали з 5% податків, і змусити платити податки людей так, як платять у Швеції, не зможуть навіть чорно-білі комуністи.
Почитай, что такое "giving pledge" - найдутся новые формы. Налог как принудительная повинность с четко описанной базой и ставкой - уже почти архаизм, не он в будущем будет основой системы перераспределения. Более успешным дадут мотивирующие механизмы поддержки менее успешных. А "расправившие плечи Атланты" в цивилизованном обществе - уже предмет насмешек, а не зависти. Ценности меняются очень динамично - быть богатым становится модно только затем, чтобы помогать бедным, и/или научно-исследовательским проектам
А как при такой системе обеспечить функционирование государственных институтов? Например, армии?
И у армии будут частные спонсоры - наш недавний пример это подтверждает. Но в широком смысле, государственные функции и институты тоже будут трансформироваться. Не готов начать еще и этот холивар, поэтому развивать мысль не буду. Дам лишь аполитичную наводку - государствам все тяжелее применять фискальный аппарат к ТНК, но при этом они неплохо, зачастую, лучше государства, саморегулируются, инвестируя в углеродную нейтральность, городскую инфраструктуру, пенсионные и гуманитарные программы
zРадио написав:И у армии будут частные спонсоры - наш недавний пример это подтверждает. Но в широком смысле, государственные функции и институты тоже будут трансформироваться. Не готов начать еще и этот холивар, поэтому развивать мысль не буду. Дам лишь аполитичную наводку - государствам все тяжелее применять фискальный аппарат к ТНК, но при этом они неплохо, зачастую, лучше государства, саморегулируются, инвестируя в углеродную нейтральность, городскую инфраструктуру, пенсионные и гуманитарные программы
Та прям комунізм самоорганізується. Тільки завжди знайдеться якийсь хитродупий Трамп, який скаже: -Та я на шампурі вертів всіх ваших безробітних і кольорових тунеядців, не платив і не буду платити -. І за ним потягнуться інші егоїсти, і виберуть Трампа 2,0.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yanyura написав:На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше?
Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет
lapay написав:Та прям комунізм самоорганізується. Тільки завжди знайдеться якийсь хитродупий Трамп, який скаже: -Та я на шампурі вертів всіх ваших безробітних і кольорових тунеядців, не платив і не буду платити -. І за ним потягнуться інші егоїсти, і виберуть Трампа 2,0.
А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло