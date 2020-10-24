Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 19:42
Re: Політичні дискусії
Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 19:47
Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви
1 Мене нервують
-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати
-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць
2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..
у долярчиків - це гонта чи зеленський
у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...
А час для простої людини важить більше ніж чудо..
В людини всього
20 років щоб навчитись
20-40 років щоб заробити
10-30 років щоб витрачати зароблене
І якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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