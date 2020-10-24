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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6712671367146715

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло

Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:47

  zРадио написав:
  yanyura написав:На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше?
Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет
Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви
1 Мене нервують
-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати
-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць
2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..
у долярчиків - це гонта чи зеленський
у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...
А час для простої людини важить більше ніж чудо..
В людини всього
20 років щоб навчитись
20-40 років щоб заробити
10-30 років щоб витрачати зароблене
І якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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