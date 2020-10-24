Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 19:42
Re: Політичні дискусії
Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 19:47
Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви
1 Мене нервують
-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати
-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць
2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..
у долярчиків - це гонта чи зеленський
у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...
А час для простої людини важить більше ніж чудо..
В людини всього
20 років щоб навчитись
20-40 років щоб заробити
10-30 років щоб витрачати зароблене
І якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11
Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным
Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.
Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"...
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14
Коммунизм и социализм - испоганенные и самими большевиками, и анти-большевистской пропагандой понятия. Поэтому для американской системы безусловного дохода и бесплатных базовых услуг придумают красивое современное определение
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:42
Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:54
Дурень завжди якщо не зрозуміє - то щось придумає
1 Я не мав на увазі оподаткування
2 Якщо в Державі є компанії, які платять своїм працівникам по 1,5 млн зарплати по білому , сплачуючи при цьому за працівника по 0,65 млн/рік податків то
працівники такої компанії повинні молитись за таку Державу (адже і отримують в 10 разів більше ніж в середньому по Державі - тобто по суті є економічною елітою)
Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..
Труси -хрестик..
Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?
Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?
І після цього ти впевнений що ти не фантазер?
Чи ти сам не бачиш що треба аккуратніше відноситись до цифр які сам оприлюднюєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 25 жов, 2020 20:59
За Виталия Наливкина!
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:07
Re: Політичні дискусії
По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.
Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос
Теоретически такой способ голосования с открытыми списками гораздо лучше чем голосовать за котов в мешке, т.е. за партию в целом.
Не понятно только осталось, как формируются списки людей например, за областной совет, - почему в разных округах ставят разных людей и почему только до 12 человек.
оказалось не так просто найти волонтера с "5 вопросами" - они засели в другой части дома, где проводилось официальное голосование. Пришел в 19:20 - они уже упаковались и только-только собирались уходить, через минуту уже и следа их не осталось. Процесс, как и сами вопросы конечно профанские; не успел я дописать свои вопросы - ну да ладно - все равно волонтерка собрала монатки, какую-то картонную коробку с заполненными анкетами и ушла пешком в неизвестном направлении. Судя по всему и результаты "опроса" будут "нужные"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:09
Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.
Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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