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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6712671367146715 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 25 жов, 2020 19:42 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло

Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.

Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне. Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10913 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 19:47 zРадио написав: yanyura написав: На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше? На оффсайтеперечислены (с фото) все, давшие клятву.я не обнаружил. Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви

1 Мене нервують

-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати

-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць

2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..

у долярчиків - це гонта чи зеленський

у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...

3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...

А час для простої людини важить більше ніж чудо..

В людини всього

20 років щоб навчитись

20-40 років щоб заробити

10-30 років щоб витрачати зароблене

І якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти) Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви1 Мене нервують-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..у долярчиків - це гонта чи зеленськийу зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...А час для простої людини важить більше ніж чудо..20 років щоб навчитись20-40 років щоб заробити10-30 років щоб витрачати заробленеІ якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23431 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11 budivelnik написав: -зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць

-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць



Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным



budivelnik написав: у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...

3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...

у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...



Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.



Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"... Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивнымПод определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"... zРадио

Повідомлень: 7938 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14 lapay написав: zРадио написав: А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло

Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.

Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне. Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.



Коммунизм и социализм - испоганенные и самими большевиками, и анти-большевистской пропагандой понятия. Поэтому для американской системы безусловного дохода и бесплатных базовых услуг придумают красивое современное определение Коммунизм и социализм - испоганенные и самими большевиками, и анти-большевистской пропагандой понятия. Поэтому для американской системы безусловного дохода и бесплатных базовых услуг придумают красивое современное определение zРадио

Повідомлень: 7938 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:42



Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась zРадио

Повідомлень: 7938 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:54 zРадио написав: budivelnik написав: -зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць -зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным Дурень завжди якщо не зрозуміє - то щось придумає

1 Я не мав на увазі оподаткування

2 Якщо в Державі є компанії, які платять своїм працівникам по 1,5 млн зарплати по білому , сплачуючи при цьому за працівника по 0,65 млн/рік податків то

працівники такої компанії повинні молитись за таку Державу (адже і отримують в 10 разів більше ніж в середньому по Державі - тобто по суті є економічною елітою)

zРадио написав: budivelnik написав: у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...

3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда... у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда... Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.

Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"... Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"... Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..

Труси -хрестик..

Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?

Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?

І після цього ти впевнений що ти не фантазер?

Чи ти сам не бачиш що треба аккуратніше відноситись до цифр які сам оприлюднюєш? Дурень завжди якщо не зрозуміє - то щось придумає1 Я не мав на увазі оподаткування2 Якщо в Державі є компанії, які платять своїм працівникам по 1,5 млн зарплати по білому , сплачуючи при цьому за працівника по 0,65 млн/рік податків топрацівники такої компанії повинні молитись за таку Державу (адже і отримують в 10 разів більше ніж в середньому по Державі - тобто по суті є економічною елітою)Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?І після цього ти впевнений що ти не фантазер?Чи ти сам не бачиш що треба аккуратніше відноситись до цифр які сам оприлюднюєш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23431 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 20:59 Пошли сплетни, что после выборов большую часть Зе-офисов закроют в регионах. Оставят только в крупных городах один-два офиса и всё.

Хотя в Офисе Президента ещё в 2019 году рассматривали вариант с созданием целой сети штабов с Зе-волонтерами, которые должны были стать тем новым гражданским обществом, но посчитали слишком дорогим и нерациональным этот проект. Решили, что проще быть как все партии в Украине.

https://t.me/ZE_kartel/2058 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12980 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7275 раз. Подякували: 3440 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 21:07 Re: Політичні дискусії

Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос



Теоретически такой способ голосования с открытыми списками гораздо лучше чем голосовать за котов в мешке, т.е. за партию в целом.

Не понятно только осталось, как формируются списки людей например, за областной совет, - почему в разных округах ставят разных людей и почему только до 12 человек.





оказалось не так просто найти волонтера с "5 вопросами" - они засели в другой части дома, где проводилось официальное голосование. Пришел в 19:20 - они уже упаковались и только-только собирались уходить, через минуту уже и следа их не осталось. Процесс, как и сами вопросы конечно профанские; не успел я дописать свои вопросы - ну да ладно - все равно волонтерка собрала монатки, какую-то картонную коробку с заполненными анкетами и ушла пешком в неизвестном направлении. Судя по всему и результаты "опроса" будут "нужные" По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голосТеоретически такой способ голосования с открытыми списками гораздо лучше чем голосовать за котов в мешке, т.е. за партию в целом.Не понятно только осталось, как формируются списки людей например, за областной совет, - почему в разных округах ставят разных людей и почему только до 12 человек.оказалось не так просто найти волонтера с "5 вопросами"- они засели в другой части дома, где проводилось официальное голосование. Пришел в 19:20 - они уже упаковались и только-только собирались уходить, через минуту уже и следа их не осталось. Процесс, как и сами вопросы конечно профанские; не успел я дописать свои вопросы - ну да ладно- все равно волонтерка собрала монатки, какую-то картонную коробку с заполненными анкетами и ушла пешком в неизвестном направлении.Судя по всему и результаты "опроса" будут "нужные" Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз. Alex2007 1

Повідомлень: 2510 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 21:09 zРадио написав: Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась



Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась



Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.

Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает. Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4218 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6712671367146715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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