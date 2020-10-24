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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6712671367146715

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:42

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло

Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 19:47

  zРадио написав:
  yanyura написав:На оффсайте https://givingpledge.org/ перечислены (с фото) все, давшие клятву. Никого, кроме этих 3-х я не обнаружил. Может вам повезет больше?
Пусть будет всего 3. Не настаиваю, и в принципе мне изучение этой ниши неинтересно. Прогрессивные общественные тренды на этой территории никогда не задавались, поэтому и сейчас на нее большой надежды нет
Не треба ототожнювати прогресивні течії з очікуванням халяви
1 Мене нервують
-долярчики - які лізуть в піраміди ,чи фонтанують ідеями як би нічого не робити ,але при цьому все мати
-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць
2 Найголовніша проблема зрадіо(долярчиків) - полягає в тому що вони проповідують теорію .по якій нічого не треба робити ,бо прийде месія який все за них зробить..
у долярчиків - це гонта чи зеленський
у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...
А час для простої людини важить більше ніж чудо..
В людини всього
20 років щоб навчитись
20-40 років щоб заробити
10-30 років щоб витрачати зароблене
І якщо перших 20 років ще не дуже критичні, то той час який повинен бути витрачений на створення(сімї/статків/досвіду) - максимально критичний.Не заробиш сам - свято місце пусто не буває - зароблять і без тебе (але отримають те що міг отримати ти)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:11

  budivelnik написав:-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць


Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным

  budivelnik написав:у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...


Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.

Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:14

  lapay написав:
  zРадио написав:А к чему ты сюда Трампа приплел? Начитавшись порохоботских методичек об уклонении им от уплаты налогов? Пусть ему Хантер Байден покажет пример, раз на то пошло

Трамп типовий представник протилежності таким "комуністам", за яких ти топиш. Не буде в США соціалізма. Це не та країна.
Це ти сюди приплітаєш міфічних порохоботів, байденів, які, так як трампи, не платять податки, і тому подібне.


Коммунизм и социализм - испоганенные и самими большевиками, и анти-большевистской пропагандой понятия. Поэтому для американской системы безусловного дохода и бесплатных базовых услуг придумают красивое современное определение
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:42

Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась :oops:

zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:54

  zРадио написав:
  budivelnik написав:-зрадіо ,які фантазують що отримують від 120 000 грн зарплати і при цьому незадоволені країною ,яка створила умови для підприємства в якому зрадіо отримує 120000 зарплати в місяць
Врешь! Страна меня всегда устраивала - не устраивали и не устраивают воровитые элиты и потворствующие им полезные идиоты. А возвращаясь к налогообложению - я сам ума не приложу, почему моя зарплата не полностью облагается ЕСВ, хотя, по логике вещей, с ростом доходов налог должен быть прогрессивным, а не регрессивным
Дурень завжди якщо не зрозуміє - то щось придумає
1 Я не мав на увазі оподаткування
2 Якщо в Державі є компанії, які платять своїм працівникам по 1,5 млн зарплати по білому , сплачуючи при цьому за працівника по 0,65 млн/рік податків то
працівники такої компанії повинні молитись за таку Державу (адже і отримують в 10 разів більше ніж в середньому по Державі - тобто по суті є економічною елітою)
  zРадио написав:
  budivelnik написав:у зрадліо - це олігархи ,які...після своєї смерті роздадуть все що заробили...
3 Найголовніша проблема тих хто слухає долярчиків(зрадіо) - полягає в тому,що слухачі втрачають час на очікування чуда...
Под определение условных долярчиков попадают как раз будивельники - бедняки чуть богаче других бедняков, считающие священным свой статус дойной коровы, и не замечающие, как у них из-под носа уводят бОльшую часть того, что они заработали и с чего уже исправили налоговую повинность.
Как там говорил великий Джордж Бернард Шоу: "демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам"...
Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..
Труси -хрестик..
Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?
Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?
І після цього ти впевнений що ти не фантазер?
Чи ти сам не бачиш що треба аккуратніше відноситись до цифр які сам оприлюднюєш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 20:59

Пошли сплетни, что после выборов большую часть Зе-офисов закроют в регионах. Оставят только в крупных городах один-два офиса и всё.
Хотя в Офисе Президента ещё в 2019 году рассматривали вариант с созданием целой сети штабов с Зе-волонтерами, которые должны были стать тем новым гражданским обществом, но посчитали слишком дорогим и нерациональным этот проект. Решили, что проще быть как все партии в Украине.

https://t.me/ZE_kartel/2058
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:07

Re: Політичні дискусії

По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.
Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос :mrgreen:

Теоретически такой способ голосования с открытыми списками гораздо лучше чем голосовать за котов в мешке, т.е. за партию в целом.
Не понятно только осталось, как формируются списки людей например, за областной совет, - почему в разных округах ставят разных людей и почему только до 12 человек.


оказалось не так просто найти волонтера с "5 вопросами" :mrgreen: - они засели в другой части дома, где проводилось официальное голосование. Пришел в 19:20 - они уже упаковались и только-только собирались уходить, через минуту уже и следа их не осталось. Процесс, как и сами вопросы конечно профанские; не успел я дописать свои вопросы - ну да ладно :) - все равно волонтерка собрала монатки, какую-то картонную коробку с заполненными анкетами и ушла пешком в неизвестном направлении. :mrgreen: Судя по всему и результаты "опроса" будут "нужные" :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:09

  zРадио написав:Арестович блестяще (удивительно, но факт) раскатал порохоботов и их декоративный патриотизм, назвав распускаемую ими зраду о псевдо-предательстве Зеленского "коллективным самосожжением". Естественно, сразу же был и сам записан в предатели, хотя долгие годы эта публика на него молилась :oops:



Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.
Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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