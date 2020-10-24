RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6714671567166717>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:30

  shapo написав:Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.
Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.


Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:33

  zРадио написав:
  shapo написав:Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.
Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.


Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс


Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4219
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 21:46

  shapo написав:Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья"


Их рано хоронить, ИМХО. Ниша умеренного не-экстремистского национализма никуда не денется, и кто-то ее будет занимать. Пока там конкурентов Порошенко не видно.

А уход Арестовича из их числа - просто событие. Хотя и достаточно сильное для самих порохоботов, поскольку их же "воспитанник" рассказал им о разрушительной роли их деятельности
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:04

Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18861
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:08

  freeze написав:Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.


Собственно они этого ожидали. Но у нас вроде Корабельная сосна прошла во второй тур :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 07.08.09
Подякував: 408 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:09

  freeze написав:Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.


Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13

  zРадио написав:Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там


А кому там Слуги нужны в нише Армовира ? Избиратель Армовира никогда не будет голосовать за Слуг сколько бы они не перекрашивались.
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18861
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4521 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13

  freeze написав:Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.



Потому что как минимум часть голосовавших в свое время за них людей - это не тупое бьідло, как возомнили себе начальники ЗеленоПлесневой партии и обман просто так не пройдет :!:
Будут на будущее думать перед тем, как откровенейшим образом кидать людей. :!:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2512
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13

  budivelnik написав:Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..
Труси -хрестик..
Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?
Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?


Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7944
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 3269 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 22:14

  freeze написав:Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.

А теперь спрогнозируем, к чему этот разгром приведет.
Если бы Зе-команда выступила мощно, то монобольшинство в Раде бы еще сохранилось на какое-то время. По сути, результат этих выборов даст старт на развал СН и уход значительной части ее мажоритарщиков в свободное плаванье к тем, кто больше заплатит.
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
Но слова "Зе" и "оптимально" не есть синонимы :wink: , так что запасся попкорном
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10061
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 2815 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 6714671567166717>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.