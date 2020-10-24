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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6714671567166717> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 19:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 25 жов, 2020 21:30 shapo написав: Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.

Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает. Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.



Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс zРадио

Повідомлень: 7944 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 21:33 zРадио написав: shapo написав: Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.

Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает. Ничего нового,хлопец переобулся. Про Азербайджан элементарно врет т.к. он до сих пор не опубликовал свои потери.Кстати,не он первый решил покинуть тонущий корабль Петюльки, главный *** Одессы Леша Гончаренко уже в сторону ОПЗЖ реверансы делает.



Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс



Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья" Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4219 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 729 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 21:46 shapo написав: Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья" Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья"



Их рано хоронить, ИМХО. Ниша умеренного не-экстремистского национализма никуда не денется, и кто-то ее будет занимать. Пока там конкурентов Порошенко не видно.



А уход Арестовича из их числа - просто событие. Хотя и достаточно сильное для самих порохоботов, поскольку их же "воспитанник" рассказал им о разрушительной роли их деятельности Их рано хоронить, ИМХО. Ниша умеренного не-экстремистского национализма никуда не денется, и кто-то ее будет занимать. Пока там конкурентов Порошенко не видно.А уход Арестовича из их числа - просто событие. Хотя и достаточно сильное для самих порохоботов, поскольку их же "воспитанник" рассказал им о разрушительной роли их деятельности zРадио

Повідомлень: 7944 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:04 Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.

Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.

Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18861 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4521 раз. Подякували: 7246 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:08 freeze написав: Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.

Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.

Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов. Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.



Собственно они этого ожидали. Но у нас вроде Корабельная сосна прошла во второй тур Собственно они этого ожидали. Но у нас вроде Корабельная сосна прошла во второй тур fler

Повідомлень: 1465 З нами з: 07.08.09 Подякував: 408 раз. Подякували: 474 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:09 freeze написав: Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.

Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.

Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов. Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.



Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там zРадио

Повідомлень: 7944 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13 zРадио написав: Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там



А кому там Слуги нужны в нише Армовира ? Избиратель Армовира никогда не будет голосовать за Слуг сколько бы они не перекрашивались.

Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом. А кому там Слуги нужны в нише Армовира ? Избиратель Армовира никогда не будет голосовать за Слуг сколько бы они не перекрашивались.Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18861 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4521 раз. Подякували: 7246 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13 freeze написав: Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.

Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.

Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов. Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.





Потому что как минимум часть голосовавших в свое время за них людей - это не тупое бьідло, как возомнили себе начальники ЗеленоПлесневой партии и обман просто так не пройдет

Будут на будущее думать перед тем, как откровенейшим образом кидать людей. Потому что как минимум часть голосовавших в свое время за них людей - это не тупое бьідло, как возомнили себе начальники ЗеленоПлесневой партии и обман просто так не пройдетБудут на будущее думать перед тем, как откровенейшим образом кидать людей. Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 2 разів. Alex2007 1

Повідомлень: 2512 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1196 раз. Подякували: 1038 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13 budivelnik написав: Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..

Труси -хрестик..

Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?

Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?

Людина,яка по її словам отримує в 10 разів більше ніж отримують в середньому по Державі( і при цьому будучи найманим працівником) - звинувачує людину,яка сама собі створює як доходи так і робочі місця для інших - в тому що їх оббирають..Тебе оббирають при твоїй зарплаті в 120 000 грн в місяць?Тобто ти вважаєш що створюєш більше ніж на 0,2 млн в місяць(1$/за робочу хвилину)?



Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя zРадио

Повідомлень: 7944 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1451 раз. Подякували: 3269 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 жов, 2020 22:14 freeze написав: Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.

Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.

Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов. Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.

А теперь спрогнозируем, к чему этот разгром приведет.

Если бы Зе-команда выступила мощно, то монобольшинство в Раде бы еще сохранилось на какое-то время. По сути, результат этих выборов даст старт на развал СН и уход значительной части ее мажоритарщиков в свободное плаванье к тем, кто больше заплатит.

Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.

Но слова "Зе" и "оптимально" не есть синонимы , так что запасся попкорном А теперь спрогнозируем, к чему этот разгром приведет.Если бы Зе-команда выступила мощно, то монобольшинство в Раде бы еще сохранилось на какое-то время. По сути, результат этих выборов даст старт на развал СН и уход значительной части ее мажоритарщиков в свободное плаванье к тем, кто больше заплатит.Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.Но слова "Зе" и "оптимально" не есть синонимы, так что запасся попкорном antey1969 1

Повідомлень: 10061 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1215 раз. Подякували: 2815 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6714671567166717> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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