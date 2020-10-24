Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:30
Вы про трижды проверяемые Алиевым новости? )) Да, это был пук в лужу. Но к целом за 1,5 часа плотность адеквата высокая, глупости - невысокая, что уже для Арестовича - большой прогресс
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:33
Основной посыл этой беседы ведь не в этом, а "порохоботы, давай до свиданья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 25 жов, 2020 21:46
Их рано хоронить, ИМХО. Ниша умеренного не-экстремистского национализма никуда не денется, и кто-то ее будет занимать. Пока там конкурентов Порошенко не видно.
А уход Арестовича из их числа - просто событие. Хотя и достаточно сильное для самих порохоботов, поскольку их же "воспитанник" рассказал им о разрушительной роли их деятельности
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:04
Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:08
Собственно они этого ожидали. Но у нас вроде Корабельная сосна прошла во второй тур
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:09
Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13
А кому там Слуги нужны в нише Армовира ? Избиратель Армовира никогда не будет голосовать за Слуг сколько бы они не перекрашивались.
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13
Потому что как минимум часть голосовавших в свое время за них людей - это не тупое бьідло, как возомнили себе начальники ЗеленоПлесневой партии и обман просто так не пройдет
Будут на будущее думать перед тем, как откровенейшим образом кидать людей.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 25 жов, 2020 22:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:13
Извини, я, и правда, не знаю, как донести эту позицию человеку, не испытывающему сопричастности и ответственности за кого-либо, кроме себя
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:14
А теперь спрогнозируем, к чему этот разгром приведет.
Если бы Зе-команда выступила мощно, то монобольшинство в Раде бы еще сохранилось на какое-то время. По сути, результат этих выборов даст старт на развал СН и уход значительной части ее мажоритарщиков в свободное плаванье к тем, кто больше заплатит.
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
Но слова "Зе" и "оптимально" не есть синонимы , так что запасся попкорном
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