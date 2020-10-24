Додано: Нед 25 жов, 2020 22:25

Alex2007 написав: По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.

Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос

По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос

У нас ситуация была другая. Запускали на участок по 7-8 человек. На улице стояла очередь из около 40 человек, после 16-00 - не более 5 чел. И так на многих участках. Пенсы жаловались, что мелкие буквы в бюллетенях, им плохо видно, трудно читать и что на участке мало света. Из четырех бюллетеней мой голос достался двум партиям - людям, которых я лично знаю. Отмечу, что ни одну партию я не поддерживаю, я поддерживаю только людей - мне без разницы, из какой они партии, оцениваю их по уму и делам на благо страны/города.