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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 жов, 2020 22:17
antey1969 написав:
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
Нет практического смысла распускать Раду, с учетом результатов местных выборов понятно, что монокоалиция будет воспоминанием, а Слуги будут скорее третьей фракцией в Раде. Самой крупной скорее будет ОПЗЖ, на втором месте ЕС.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:18
zРадио написав:
Их рано хоронить, ИМХО. Ниша умеренного не-экстремистского национализма никуда не денется, и кто-то ее будет занимать. Пока там конкурентов Порошенко не видно.
А уход Арестовича из их числа - просто событие. Хотя и достаточно сильное для самих порохоботов, поскольку их же "воспитанник" рассказал им о разрушительной роли их деятельности
А хто такий Арестович? Він депутат, член БПП чи ЄС? Кого хвилює, крім його підписників, що він там балакає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:19
freeze написав: zРадио написав:
Вот, кстати, кто, вероятно, уйдет в одну нишу с ПЕСом. Собственно, риторикой они уже год как там
А кому там Слуги нужны в нише Армовира ? Избиратель Армовира никогда не будет голосовать за Слуг сколько бы они не перекрашивались.
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Так я с этим на 100% согласен. Крайне глупая политика. Они умудрились растерять электорат быстрее любих друзів
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:20
freeze написав:
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Голос має свою нішу, і буде в багатьох радах. Може, навіть мера матиме, в Черкасах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:25
Alex2007 написав:
По поводу официального голосования - членов, наглядачів явно больше чем голосующих, заполненных бюллетней в урнах совсем мало.
Отдал голоса за 2-их знакомых людей (один знаком со школы, другой по бывшей работе), из разных политсил (но не зеленых). По области баллотировался еще один, которого тоже знаю по делам, который тихо что-то полезное в своем регионе делает, но каким-то образом его занесло к зеленым - в мой бюллетень он не попал в список за область - так бы может бы и отдал голос за слугу, а так не повезло зелени, пришлось за другую партию/кандидата отдать голос
У нас ситуация была другая. Запускали на участок по 7-8 человек. На улице стояла очередь из около 40 человек, после 16-00 - не более 5 чел. И так на многих участках. Пенсы жаловались, что мелкие буквы в бюллетенях, им плохо видно, трудно читать и что на участке мало света. Из четырех бюллетеней мой голос достался двум партиям - людям, которых я лично знаю. Отмечу, что ни одну партию я не поддерживаю, я поддерживаю только людей - мне без разницы, из какой они партии, оцениваю их по уму и делам на благо страны/города.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:25
freeze написав:
Какой фееричный пролёт Слуг народа по всей стране.
Ни в одном мало мальски большом городе не прошли во второй тур выборов мэров, и практически везде максимум третьи в разные советы.
Предательство своих избирателей прилетело в результатах местных выборов.
Не столько из-за предательства, ведь особой веры в артиста юмористического жанра и Ко у голосующих не было.
Основная причина всё та же, ранее не раз озвученная - тогда голосовали не столько "за" ЗЕ и Ко, а больше против ПАПа и пр. (старых). Разочарование было именно ПАПом на фоне надежд жити по-новому после целой революции гидности.
Ну или 50 на 50.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 25 жов, 2020 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:25
freeze написав:
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Певец - еще больший зраднык чем Зельц.
Этот хоть держится кое-как, тот же попутал Раду с концертом
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:31
freeze написав: antey1969 написав:
Для самого же Зе наиболее оптимальным будет дождаться разброда и после пары особенно одиозных голосований снова распустить Раду.
Нет практического смысла распускать Раду, с учетом результатов местных выборов понятно, что монокоалиция будет воспоминанием, а Слуги будут скорее третьей фракцией в Раде. Самой крупной скорее будет ОПЗЖ, на втором месте ЕС.
Эээ, нет. Смысл есть.
Если распустить Раду, объявив, что Слуги скурвились и нужно срочное очищение.
Монокоалиции может и не будет(а ее и так не будет), но Зе опять окажется на коне
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:33
antey1969 написав:
Если распустить Раду, объявив, что Слуги скурвились и нужно срочное очищение.
Монокоалиции может и не будет(а ее и так не будет), но Зе опять окажется на коне
Другий раз йому розпустити Раду просто так ніхто не дасть. Немає підстав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Нед 25 жов, 2020 22:42
freeze написав:
Голос тоже был в этой нише, и где теперь этот Голос ? Растворился и по факту почти исчез, вместе с таким же предателем своих избирателей певцом.
Может оно и к лучшему, что певец исчез? Певец должен петь, а политикой заниматься должен политик, врач - лечить, пилот - вести самолет и .т.д.
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